Μουντιάλ 2026: Η μέρα και η ώρα του τελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία
Η Αργεντινή του έκανε ξανά! Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στα τελευταία λεπτά, η παρέα του Λιονέλ Μέσι γύρισε το ματς με δυο ασίστ του 39χρονου στα τελευταία λεπτά του αγώνα και με το τελικό 2-1 επί της Αγγλίας έκλεισε μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία.
Ένα 24ωρο νωρίτερα η Ρόχα είχε κάνει με τη σειρά της το καθήκον της, καθώς χάρη σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση «έπνιξε» τη Γαλλία με 2-0 κι επέστρεψε σε τελικό Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2010.
Πλέον το μεγάλο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 19 Ιουλίου και 22:00 ώρα Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου οι δυο ομάδες θα ξιφομαχήσουν για το ιερό δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου.
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