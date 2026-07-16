Αργεντινή και Ισπανία έκλεισαν μια θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου.

Η Αργεντινή του έκανε ξανά! Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στα τελευταία λεπτά, η παρέα του Λιονέλ Μέσι γύρισε το ματς με δυο ασίστ του 39χρονου στα τελευταία λεπτά του αγώνα και με το τελικό 2-1 επί της Αγγλίας έκλεισε μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία.

Ένα 24ωρο νωρίτερα η Ρόχα είχε κάνει με τη σειρά της το καθήκον της, καθώς χάρη σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση «έπνιξε» τη Γαλλία με 2-0 κι επέστρεψε σε τελικό Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2010.

Πλέον το μεγάλο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 19 Ιουλίου και 22:00 ώρα Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου οι δυο ομάδες θα ξιφομαχήσουν για το ιερό δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου.