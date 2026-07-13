Σάκκαρη: Δίπλα στην αγαπημένη του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
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Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη.
Δείτε πιο κάτω το σχετικό βίντεο και το πώς πανηγύρισε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έναν κερδισμένο πόντο της αγαπημένης του, Μαρίας Σάκκαρη η οποία επικράτησε της αντιπάλου της.
@Photo credits: eurokinissi
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