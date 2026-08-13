Η Ομόνοια λύγισε με 1-0 τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς στην Κύπρο και βρέθηκε στα play-offs του Europa League. Άγγιξε την πρόκριση η Πάφος, αλλά αποκλείστηκε από τη Ζάλτσμπουργκ ε ένα τρελό παιχνίδι (3-3).

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Ομόνοιας συνεχίζεται στα play-offs του Europa League. Μετά το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού, οι Κύπριοι κατάφεραν να υποτάξουν με 1-0 τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς στην έδρα τους και να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Σεντ Τρούιντεν. Το γκολ πρόκρισης σημείωσε ο Ντιόνι από ασίστ του Τάνκοβιτς στο 21΄ για το 1-0, το οποίο αποτέλεσε και το τελικό σκορ.

Την ίδια ώρα η Πάφος έδωσε γενναία μάχη απέναντι στη Ζάλτσμπουργκ για να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 του πρώτου αγώνα και για ένα διάστημα είχε μπει σε ράγες πρόκρισης. Οι Κύπριοι ωστόσο δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν το προβάδισμα με 2-0 που είχαν αποκτήσει απέναντι στους Αυστριακούς, οι οποίοι πήραν την ισοπαλία με 3-3 και έριξαν την αντίπαλό τους στο Conference League.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα πάντως ήταν ιδανικό για την Πάφο που απέκτησε σκορ πρόκρισης με 2-0 χάρη στα γκολ των Λελέ (15΄) και Μπιέλ (37΄). Ο Ταμπάκοβιτς ωστόσο της έκανε μεγάλη ζημιά μετά την ανάπαυλα. Ο ποδοσφαιριστής της Ζάλτσμπουργκ το πήρε προσωπικά και με χατ τρικ εντός 16 λεπτών (54΄, 58΄, 70΄) οδήγησε τους Αυστριακούς σε μια τρομερή ανατροπή. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να ισοφαρίσουν σε 3-3 με τον Μαμάντοφ στο 84΄και να αποχωρήσουν από τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι.