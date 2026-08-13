Αντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Το γκολ του Ζίβκοβιτς για το 1-1
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Στο 34' ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι του Κονστάντ Βάντεν Στοκ στα ίσια με σκόρερ τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
Ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω στο σκορ από την Άντερλεχτ βλέποντας το έργο του να δυσκολεύει, ωστόσο στο 34' οι ασπρόμαυροι ξαναμπήκαν στο παιχνίδι ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Ο Τάισον γέμισε στο δεύτερο δοκάρι και εκεί ο Ζίβκοβιτς με μια «σκαστή» κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
@Photo credits: INTIME
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