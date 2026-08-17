Λα Κορούνια και Έλτσε έμειναν στο 1-1 στο Ριαθόρ, για την πρώτη αγωνιστική της La Liga.

Το πρώτο ματς της Λα Κορούνια στα σαλόνια της La Liga μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια συνδυάστηκε με εντός έδρας ισοπαλία, 1-1, απέναντι στην ανώτερη Έλτσε.

Κι αυτό παρότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό, με τον αειθαλή Ομπαμεγιάνγκ να σκοράρει με διαγώνιο σουτ στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα και να της δίνει το προβάδισμα.

Η Ντέπορ κατάφερε να κρατήσει το 1-0 με μεγάλη δυσκολία και χάρη στις επεμβάσεις του τερματοφύλακά της μέχρι το 76', όταν μετά την μπαλιά του Βιγιάρ, ο Αγουάδο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετική κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα στο Ριαθόρ.