Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη κόντρα στην Πολίνα Κουντερμέτοβα με 6-0, 7-6(1) και πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open.

Ονειρική ήταν η πρώτη αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-0, 7-6(1) της Πολίνα Κουντερμέτοβα στον πρώτο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open και προκρίθηκε στην επόμενη φάση χωρίς προβλήματα.

Μία εξαιρετική αναμέτρηση από 30χρονη τενίστρια, η οποία μπήκε με άλλο... αέρα στο Stadion Sports Center και έδωσε «παράσταση» μπροστά στο αθηναϊκό κοινό με την αντίπαλό της σε ρόλο κομπάρσου.

Το ματς ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη να έχει το πόδι πατημένο στο... γκάζι. Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε μονόλογο κόντρα στην Πολίνα Κουντερμέτοβα και χωρίς να της δώσει ευκαιρία να πάρει game έκλεισε το σετ με bagel (6-0).

Παρόμοια εξελίχθηκε και το δεύτερο σετ στην αναμέτρηση. Τα πολλά λάθη της τενίστρια από το Ουζμπεκιστάν ήταν... βούτυρο στο ψωμί της Μαρίας Σάκκαρη. Η Νο.43 του κόσμου συνέχισε με πολύ καλό ρυθμό και, παρά το γεγονός ότι η Κουντερμέτοβα ήταν κατά πολύ ανταγωνιστική, δεν τη σταμάτησε να φτάσει στη νίκη.

Με 7-6(1) κατέκτησε το δεύτερο σετ και πανηγύρισε τη νίκη. Η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα της Χότζιτς με την Νταρτ.