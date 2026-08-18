Η Μπενφίκα διέλυσε με 7-0 εκτός έδρας την Κάζα Πία, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να κάνει χατ τρικ και να μοιράζει μία ασίστ.

Τα... σπασμένα για την γκέλα της Μπενφίκα στην πρεμιέρα με τη Βισέου πλήρωσε η Κάζα Πία, που συνετρίβη με 7-0 εντός έδρας από την ομάδα του Μάρκο Σίλβα! Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, ο Βαγγέλης Παυλίδης, που έκανε χατ τρικ μέσα σε επτά λεπτά και μοίρασε και μία ασίστ.

Ο Πρεστιάνι άνοιξε το σκορ στο τρίτο μόλις λεπτό, με τον Ράφα Σίλβα να διπλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 14' αφού τροφοδοτήθηκε από τον Έλληνα φορ. Ο Παυλίδης... σεληνιάστηκε με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, σκοράροντας στο 47' με σουτ μέσα από την περιοχή, στο 49' μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και στο 54' με κοντινή προσπάθεια!

Το αυτογκόλ του Οφόρι στο 58' και το γκολ του Ντουράν στο 61' ξεχείλωσαν περαιτέρω το σκορ, το οποίο δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.