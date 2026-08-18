Ο Παναιτωλικός έφτασε κοντά στον Ιντρίτ Τούτσι, ο οποίος όμως υπέγραψε στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας.

Μετά το «ναύαγιο» με τον Τομά Ανρί, έπειτα από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, ούτε η περίπτωση του Ιντρίτ Τούτσι προχώρησε για τον Παναιτωλικό. Ο Αλβανός φορ απασχόλησε σοβαρά κι έφτασε κοντά στη μετακόμιση του στο Αγρίνιο, όμως εν τέλει αυτό δεν θα γίνει.

Ο 26χρονος επιθετικός βρήκε άλλο σταθμό για την καριέρα του, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας, αφού αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Σπάρτα Πράγας.

Οι Αγρινιώτες ήταν έτοιμοι να κλείσουν το κενό τους στην επίθεση με διπλή προσθήκη, όμως τελικά καμία εξ αυτών δεν προχώρησε και ο Τίτορμος παραμένει ενεργός στην αγορά για την ενίσχυση του στο «9». Θυμίζουμε πως πίσω από τον Άλεξιτς υπάρχει μόνο ο νεαρός Αλμπάνης, ο οποίος μόλις έγινε επαγγελματίας.

Από εκεί και πέρα ο Τίτορμος κινείται «ζεστά» για εξτρέμ, ενώ αναμένεται να αποκτηθεί και αμυντικός μέσος.