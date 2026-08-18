Τούτσι: Ο Παναιτωλικός κινείται γι' άλλο φορ, ο Αλβανός υπέγραψε στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας
Μετά το «ναύαγιο» με τον Τομά Ανρί, έπειτα από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του, ούτε η περίπτωση του Ιντρίτ Τούτσι προχώρησε για τον Παναιτωλικό. Ο Αλβανός φορ απασχόλησε σοβαρά κι έφτασε κοντά στη μετακόμιση του στο Αγρίνιο, όμως εν τέλει αυτό δεν θα γίνει.
Ο 26χρονος επιθετικός βρήκε άλλο σταθμό για την καριέρα του, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας, αφού αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Σπάρτα Πράγας.
✍️ ODCHOD | Indrit Tuci přestupuje do NK Olimpija Ljubljana 🇸🇮August 17, 2026
Indrite, děkujeme za odvedenou práci pro Spartu a přejeme hodně štěstí! ✊ pic.twitter.com/pkrKYt0xeJ
Οι Αγρινιώτες ήταν έτοιμοι να κλείσουν το κενό τους στην επίθεση με διπλή προσθήκη, όμως τελικά καμία εξ αυτών δεν προχώρησε και ο Τίτορμος παραμένει ενεργός στην αγορά για την ενίσχυση του στο «9». Θυμίζουμε πως πίσω από τον Άλεξιτς υπάρχει μόνο ο νεαρός Αλμπάνης, ο οποίος μόλις έγινε επαγγελματίας.
Από εκεί και πέρα ο Τίτορμος κινείται «ζεστά» για εξτρέμ, ενώ αναμένεται να αποκτηθεί και αμυντικός μέσος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.