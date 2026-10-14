Ο Βάσκος κόουτς του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ενδεχομένως σκέφτεται περισσότερο μόνο για μία θέση όσον αφορά στη συγκρότηση της αμυντικής του γραμμής για τη Μαρσέιγ.

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης για τη Μασσαλία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00, Live από το Gazzetta) τη Μαρσέιγ (στο Βελοντρόμ). Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με τους συνεργάτες του αλλά και τους παίκτες προφανώς και θέλουν μία θετική ευρωπαϊκή συνέχεια μετά τη νίκη επί της Γιαγκελόνια ωστόσο ξέρουν καλά τη δυσκολία αυτής της νέας αγωνιστικής τους αποστολής.

Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εκτός από τον σούπερ διακριθέντα και σκόρερ του 1-0, Παναγιώτη Ρέτσο, η ερυθρόλευκη άμυνα πήρε πολύ καλό βαθμό. Πάνω σε αυτό και με δεδομένο ότι ο Σάλιακας λόγω της αποβολής του θα είναι εκτός με τον Παναιτωλικό είναι πιθανό τα πρόσωπα να μείνουν τα ίδια εκτός εάν ο Μπρούνο αντικαταστήσει τον Τικνιζάν. Από πλευράς εκτίμησης της 11άδας για το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός ο Ορτέγκα θα είναι το τέρμα.

Στην άμυνα θα είναι από αριστερά προς τα δεξιά ο Τικνιζάν ή ο Μπρούνο και οι Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακα. Κέντρο με Φρόιλερ και Πουέρτα ως και τριάδα πίσω από τον φορ Γκονζάλες (που δείχνει ο επικρατέστερος και ενώ υπάρχει ως επιλογή και ο Γιάρεμτσουκ) έχουν αισθητές πιθανότητες να είναι οι Ζότα, Τσικίνιο και Ζέλσον.

Να υπενθυμίσουμε πάντως από μεριάς προσώπων ότι με τον Παναθηναϊκό ήταν στον πάγκο οι Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Μπέιλι και Γιάρεμτσουκ αλλά και ο Γκονζάλες. Εξ αυτών έπαιξε ως αλλαγή μόνο ο Γιάρεμτσουκ και οι άλλοι δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ο δε Μπέιλι λόγω ενοχλήσεων ήταν πολύ πιθανό να μείνει εκτός για τη Μασσαλία.