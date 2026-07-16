Αγγλία - Αργεντινή: Το ξέσπασμα του Μέσι στη λήξη του ματς (vid)
Η Αργεντινή είναι ξανά στον τελικό του Μουντιάλ! Η Αλμπισλέστε κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς με την Αγγλία στα τελευταία λεπτά και με το τελικό 2-1 πανηγύρισε την πρόκριση και τη δεύτερη διαδοχική παρουσία της στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε κανά το... χεράκι του για να ανατρέψει το σκορ με δυο ασίστ και στο τέλος ξέσπασε. Στο σφύριγμα της λήξης, ο Αργεντινός έπεσε στα γόνατα και πανηγύρισε έξαλλα το κατόρθωμα της ομάδας του, η οποία για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε αλύγιστη στο φετινό τουρνουά.
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