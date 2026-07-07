Τους πιθανούς αντιπάλους τους στο CEV Cup Ανδρών έμαθαν οι ΠΑΟΚ και Μίλωνας. Μεγάλες ομάδες ανάμεσά τους όπως η Πιατσέντσα, η Μόντενα, η Χάλκμπανκ, η Σκρα και άλλες.

Μόνο εύκολο δεν φαίνεται να είναι το έργο των ΠΑΟΚ και Μίλωνα στην φετινή τους προσπάθεια στο CEV Cup. Οι δύο ελληνικές ομάδες έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους και ανάμεσά τους είναι μεγαθήρια όπως η Μόντενα, η Πιατσέντσα, η Σκρα, η Χάλμπανκ και άλλες.

Επίσης είναι πιθανό να βρουν απέναντί τους και τον Σάκη Ψάρρα που πλέον είναι τεχνικός της Μπενφίκα και έχει κάτσει στον πάγκο και του ΠΑΟΚ και του Μίλωνα.

Οι ομάδες του CEV Cup 2026-2027

ΠΑΟΚ (Ελλάδα)

ΑΟΝΣ Μίλων (Ελλάδα)

Πιατσέντσα (Ιταλία)

Μόντενα (Ιταλία)

Χάλκμπανκ (Τουρκία)

Σπορ Τότο (Τουρκία)

Ροζελάρε (Βέλγιο)

Μένεν (Βέλγιο)΄

Νεφτοχιμίκ Μπουργκάς (Βουλγαρία)

Πράγα (Τσεχία)

Μπουντεγιόβιτσε (Τσεχία)

Μανακόρ (Ισπανία)

Πουατιέ (Γαλλία)

Παρί (Γαλλία)

Φριντριχσάφεν (Γερμανία)

Γκρόνινγκεν (Ολλανδία)

Άπελντορν (Ολλανδία)

Σκρα (Πολωνία)

Ζαλάου (Ρουμανία)

Γκαλάτι (Ρουμανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Σένενβερντ (Ελβετία)

Άμρισβιλ (Ελβετία)

Οι ημερομηνίες του φετινού CEV Cup

Φάση των «64»: 10-12 και 17-19 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 8-10 Δεκεμβρίου και 5-7 Ιανουαρίου

Φάση των «16»: 19-21 και 26-28 Ιανουαρίου

Play offs: 9-11 και 16-18 Φεβρουαρίου

Προημιτελικοί: 2-4 και 9-11 Μαρτίου

Ημιτελικοί: 23-25 Μαρτίου και 30-31 Μαρτίου ή 1η Απριλίου

Τελικοί: 14 και 21 Απριλίου

Το νέο φορμάτ που αλλάζει τα πάντα

Η τεράστια διαφορά που ισχύει από φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της CEV είναι πως στα νοκ άουτ μετρούν μόνο οι νίκες και όχι το σκορ. Αυτό σημαίνει πως για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, αν κάθε ομάδα έχει από μία νίκη (ανεξαρτήτως σκορ) στους διπλούς νοκ άουτ αγώνες, τότε στον επαναληπτικό θα παίζεται το χρυσό σετ των 15 πόντων για να κριθεί η πρόκριση.