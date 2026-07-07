Σουντουλίδης: «Ο Τάισον έτοιμος για το "last dance" και ο Χατσίδης πιο έτοιμος απο ποτέ!»

Σουντουλίδης: «Ο Τάισον έτοιμος για το "last dance" και ο Χατσίδης πιο έτοιμος απο ποτέ!»

Σουντουλίδης: «Ο Τάισον έτοιμος για το "last dance" και ο Χατσίδης πιο έτοιμος απο ποτέ!»

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Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, για το σημερινό φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και τη νίκη με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακας.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 3Χ3 στα φιλικά προετοιμασίας του, καθώς μετά τις «τεσσάρες» σε Μπέβερεν και Βέστερλο επικράτησε της ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2. Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Σταύρος Σουντουλίδης, στο σχόλιο του μετά το ματς στάθηκες στους πρωταγωνιστές του φιλικού Τάισον και Δημήτρη Χατσίδη, οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν τη διαφορά.

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