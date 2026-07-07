Σουντουλίδης: «Ο Τάισον έτοιμος για το "last dance" και ο Χατσίδης πιο έτοιμος απο ποτέ!»

Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, για το σημερινό φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και τη νίκη με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακας.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 3Χ3 στα φιλικά προετοιμασίας του, καθώς μετά τις «τεσσάρες» σε Μπέβερεν και Βέστερλο επικράτησε της ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2. Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Σταύρος Σουντουλίδης, στο σχόλιο του μετά το ματς στάθηκες στους πρωταγωνιστές του φιλικού Τάισον και Δημήτρη Χατσίδη, οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν τη διαφορά.

Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, μετά το τέλος του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας (3-2) με πρωταγωνιστές τους Χατσίδη και Τάισον.



🎤 @sts71 #paokfc pic.twitter.com/05TcNWvmdT July 7, 2026

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