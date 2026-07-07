Χάλκινο μετάλλιο ο Παπαγεωργίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20
Ο Ελληνας πρωταθλητής στα 55κ. ελληνορωμαϊκής αντιμετώπισε τον Γερμανό Βοερνερ και έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν αποφασισμένος να… κερδίσει!
Με ατσάλινη ψυχή ο Παπαγεωργίου επιβλήθηκε κατά κράτος και το τελικό 5-1 έδωσε την ευκαιρία στην Ελληνική αποστολή να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.
Τρία χρόνια μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17 ο Παπαγεωργίου επιβεβαιώνει ότι είναι ένας αθλητής πολύ υψηλών… προδιαγραφών!
Λίγη ώρα αργότερα ο Μάριος Καπανταής διεκδίκησε την θέση του στο βάθρο στα 63κ. ελληνορωμαϊκής. Ο Ελληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Ρώσο Καζμάκοβ και γνώρισε την ήττα με πτώση. Η 5η θέση στην Ευρώπη αναμφίβολα αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον Καπανταή.
Σε τροχιά… μεταλλίων βρίσκονται ακόμα δύο Ελληνες αθλητές. Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος στα 72κ. ελληνορωμαϊκής θα αγωνιστεί στα ρεπεσάζ. Ο History maker στο ραντεβού του για το βάθρο θα παλέψει με τον Σουηδό Τουλιντερ και αν επικρατήσει θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο με τον Αρμένιο Γκριγκοριάν.
Στα 67κ. ο Σέργιος Μπουλουτίδης θα παλέψει στα ρεπεσάζ. Ο Ελληνας πρωταθλητής, που απέδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση θα αντιμετωπίσει αρχικά τον Αρμένιο Μικιταριάν κι αν νικήσει θα αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο με τον Λευκορώσο Μαρκούσι.
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