Βολές προς την Πάουλα Μπαντόσα από τη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά! Η Τζούλια Σαλνίκοβα δεν... ήθελε την πρώην σύντροφο του γιου της και φροντίζει να το δείχνει με κάθε ευκαιρία.

Έτσι για ακόμη μια φορά, σε πρόσφατη συνέντευξή της σε Μέσο του εξωτερικού μίλησε -μεταξύ άλλων- για την Πάουλα Μπαντόσα, τη σχέση της ιδίας με τον 27χρονο, αναφέρθηκε στον πατέρα του Έλληνα τενίστα και έκανε λόγο για τη νέα σύντροφο του Τσιτσιπά.

Τη συνέντευξη την παραχώρησε στο «BB Tennis» και δήλωσε αναλυτικά:

Για τη σχέση του Τσιτσιπά με τη Μπαντόσα: «Ήταν καλό ζευγάρι, αλλά ήταν βάρος για αυτόν. Πίεζε τον εαυτό του πολύ σκληρά. Οι συνεχείς φωτογραφίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλη η προσοχή των μέσων ενημέρωσης τον επηρέασαν σταδιακά. Αν και έλεγε ότι του άρεσε, μέσα του συσσωρευόταν».

Για τη σχέση του με τον πατέρα του: «Το μόνο που έπρεπε να συμβεί ήταν να αναλάβει ο Στέφανος την πρωτοβουλία. Και το έκανε. Τώρα η σχέση τους έχει βαθμολογία επτάμισι στα δέκα. Πριν ήταν εννέα, αλλά ήταν πολύ συναισθηματικά έντονη και κατέληξε να τους καταστρέψει».

Για τη νέα σχέση του γιου της: «Νομίζω ότι έχει ωριμάσει από κάθε άποψη. Και η παρουσία της κοπέλας τον έχει βοηθήσει επίσης τρομερά. Της έχει χαρίσει μια πολύ άνετη συναισθηματική ζωή. Νιώθω σαν να την ξέρω 90 χρόνια. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, καταλαβαίνει από τένις, έπαιξε στο πανεπιστήμιο και έχει χτίσει επίσης τη δική της καριέρα στο μάρκετινγκ».