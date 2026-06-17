Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους εθελοντές στο Athens Open, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου.

Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει για τη διεξαγωγή του Athens Open (11/7-19/7), με τους διοργανωτές να ανοίγουν τις αιτήσεις για τους εθελοντές της διοργάνωσης. Ένας θεσμός ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην ελληνική πρωτεύουσα μετά από 35 χρόνια.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών

«Το επαγγελματικό τουρνουά τένις Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στο Stadion Sports Center στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης της Αθήνας — και θέλουμε ΕΣΑΣ στην ομάδα που θα το κάνει αξέχαστο!

Το Athens Open θα είναι το πρώτο τουρνουά επιπέδου WTA Tour στην Ελλάδα από το 1990, και το πάθος, η ενέργεια και η αφοσίωσή σας θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί μια εξαιρετική διοργάνωση και εμπειρία για τους αθλητές, τους θεατές και ολόκληρη την κοινότητα του τένις.

Μην απλώς παρακολουθείτε την ιστορία να γράφεται — γίνετε μέρος της!

Κάντε την αίτησή σας εδώ».