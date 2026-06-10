Η Αθήνα υποδέχεται ξανά το WTA Tour έπειτα από 35 χρόνια

Το Athens Open WTA 250, με τη Vanda Pharmaceuticals ως Ονομαστικό Χορηγό, φέρνει ξανά το κορυφαίο διεθνές γυναικείο τένις στην ελληνική πρωτεύουσα, αυτόν τον Ιούλιο

Από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου 2026, η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου γυναικείου τένις, καθώς το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της διοργάνωσης WTA στη χώρα μας, για πρώτη φορά από το 1990. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Αθήνας ως προορισμού φιλοξενίας μεγάλων διεθνών διοργανώσεων τένις, μετά την επιτυχημένη επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα το 2025.

Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθηνών, το οποίο φιλοξένησε τους αγώνες τένις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι εγκαταστάσεις, που κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ανακαινίστηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των ολυμπιακών υποδομών, συγκαταλέγονται σήμερα στους πλέον σύγχρονους και ποιοτικούς χώρους αντισφαίρισης στην Ελλάδα. Οι αγώνες του Vanda Pharmaceuticals Athens Open θα διεξαχθούν σε τρία υπαίθρια σκληρά γήπεδα (hard courts), με το κεντρικό γήπεδο να διαθέτει περισσότερες από 8.500 θέσεις και τα υπόλοιπα αγωνιστικά courts πάνω από 3.500 θέσεις συνολικά.

Περισσότερες από 60 κορυφαίες τενίστριες από όλο τον κόσμο αναμένεται να αγωνιστούν στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων και αθλήτριες που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τένις παγκόσμιας κλάσης. Παράλληλα, το τουρνουά θα μεταδοθεί διεθνώς, προβάλλοντας την Αθήνα και την Ελλάδα σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της χώρας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Με τη Vanda Pharmaceuticals στον ρόλο του Ονομαστικού Χορηγού, το Athens Open φιλοδοξεί να αφήσει ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα στον διεθνή χώρο του τένις. Μετά την επιτυχημένη υποστήριξη του ATP 250 της Αθήνας το 2025, η Vanda Pharmaceuticals επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο επαγγελματικό τένις, ενισχύοντας την παρουσία της στο άθλημα και υποστηρίζοντας την ιστορική επιστροφή του WTA Tour στην Ελλάδα.

Ο Djordje Djokovic, Tournament Director της διοργάνωσης, δήλωσε: «Η υποστήριξη της Vanda Pharmaceuticals ως Ονομαστικός Χορηγός για ακόμη μία φορά, έχει σημαντική αξία για τη διοργάνωση. Καθώς υποδεχόμαστε την επιστροφή του WTA Tour στην Αθήνα μετά από 35 χρόνια, η συνεργασία αυτή θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε το Athens Open στο υψηλότερο επίπεδο, προσφέροντας μια εμπειρία παγκόσμιας κλάσης για αθλήτριες και φιλάθλους, ενώ παράλληλα θα τιμήσουμε τη σημαντική ιστορία και παρακαταθήκη της Αθήνας στο διεθνές τένις».

Για τη Vanda Pharmaceuticals, η υποστήριξη του WTA 250 της Αθήνας αποτελεί συνέχεια της διαρκώς ενισχυόμενης παρουσίας της στον χώρο του τένις και ενδυναμώνει περαιτέρω τη σύνδεσή της με τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο Μιχάλης Πολυμερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Vanda Pharmaceuticals, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που είμαστε ο Ονομαστικός Χορηγός του Vanda Pharmaceuticals Athens Open. Η διοργάνωση σηματοδοτεί την επιστροφή του επαγγελματικού γυναικείου τένις στην όμορφη Αθήνα για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια και θα φιλοξενήσει κορυφαίες αθλήτριες από όλο τον κόσμο. Το Vanda Pharmaceuticals Athens Open αποτελεί μια ιστορική διοργάνωση, η οποία συνάδει απόλυτα με την αποστολή της Vanda να προάγει παγκοσμίως την αναζήτηση της ευτυχίας και της υγείας».

Η επιστροφή του WTA Tour στην Αθήνα θα έχει ως κεντρικό πρόσωπο τη Μαρία Σάκκαρη, προσδίδοντας στη διοργάνωση έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για το ελληνικό τένις. Στο πρώτο Athens Trophy, το 1986, η μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, Αγγελική Κανελλοπούλου, έφτασε μέχρι τον τελικό, γεγονός που θα δημιουργήσει μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του ελληνικού τένις στην ίδια σκηνή.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή αθλητριών, τη διάθεση εισιτηρίων, το πρόγραμμα εθελοντισμού, καθώς και μια σειρά από ξεχωριστές εμπειρίες για το κοινό, που θα μετατρέψουν το φετινό καλοκαίρι σε μια μοναδική γιορτή του τένις στην Αθήνα.

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