- Ένα break έφερε το προβάδισμα
- Χαμένο tie break και ισοφάριση
- Break σε καθοριστικό σημείο κι αποκλεισμός
Η Μαρία Σάκκαρη μετά το Queen's στο Λονδίνο, δεν τα κατάφερε και στο 250άρι τουρνουά στο Νότιγχαμ απέναντι στην Κινγουέν Ζανγκ, με την Κινέζα να πετυχαίνει την ανατροπή με 4-6, 7-6(1), 6-4 και να εξασφαλίζει την πρόκριση στη φάση των «16», έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 42 λεπτών.
Η 30χρονη Ελληνίδα δέχθηκε ένα και μοναδικό break στο παιχνίδι, αλλά ήρθε σε καθοριστικό σημείο, στο 9ο game του 3ου σετ, με τη Ζενγκ να προσπερνά με 5-4 κι αμέσως μετά να κλείνει το παιχνίδι.
Για τη Μαρία Σάκκαρη αυτή ήταν η 2η διαδοχική ήττα στο γρασίδι και η 13η στη σεζόν στα 24 συνολικά παιχνίδια που έχει δώσει.
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PUTTING ON A SHOW! 🤩
Zheng is in a battle against Sakkari in Nottingham. #NottinghamOpen pic.twitter.com/aEYlQTfsUO— wta (@WTA) June 15, 2026
Ένα break έφερε το προβάδισμα
Το παιχνίδι άρχισε με δύο διαδοχικά love games, η Ζενγκ υπέπεσε σε δύο διπλά λάθη και η Σάκκαρη στο 2ο break point που βρήκε, έφθασε στο ζητούμενο, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ με 2-1. Η Ελληνίδα παίκτρια με διπλό λάθος έδωσε break point στη αντίπαλό της, όμως είχε τις λύσεις να διατηρήσει το σερβίς της για το 3-1.
H Σάκκαρη διατηρώντας στη συνέχεα χωρίς δυσκολίες το σερβίς της έφθασε στο 4-2 και στο 5-3. Η Ζενγκ μείωσε σε 5-4, όμως η Ελληνίδα παίκτρια έχοντας το σερβίς, έφθασε στο 40-15 και στη 2η ευκαιρία κατάκτησε το σετ με 6-4.
Χαμένο tie break και ισοφάριση
Με τις παίκτριες να διατηρούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το σερβίς τους η Ζενγκ προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 στο 2ο σετ. Η Σάκαρη με τις συνεχόμενες άστοχες επιστροφές της Ζενγκ, έκλεισε εύκολα το 4ο game (2-2) και με το σετ να προχωρά χωρίς ίχνος break η Ζενγκ προηγήθηκε με 3-2 και 4-3.
Στο 8o game η Σάκκαρη βρέθηκε σε κίνδυνο (15-40), όμως «έσβησε» το διπλό break point και μετά το 3ο αβαντάζ ισοφάρισε σε 4-4. Η Ελληνίδα παίκτρια σερβίροντας και με ψυχραιμία έκανε το 5-5 και το 6-6, στέλνοντας το σετ στο tie break. Εκεί η αλλαγή γηπέδου βρήκε τη Ζενγκ να έχει προβάδισμα με 5-1, με την Κινέζα, να κατακτά τη διαδικασία με 7-1 και μαζί το σετ με 7-6(1).
Second set ✅— wta (@WTA) June 15, 2026
Zheng takes the second set 7-6(1) over Sakkari and forces a third in Nottingham. #NottinghamOpen pic.twitter.com/wp7ItdojrO
Break σε καθοριστικό σημείο κι αποκλεισμός
Η Σάκκαρη με love game προηγήθηκε 2-1 στο 3ο σετ και χωρίς δυσκολίες διατήρησε το προβάδισμα με 3-2. Στο 7ο game η Ζενγκ βρήκε το 4ο συνολικά break point στο παιχνίδι, όμως και πάλι η Σάκκαρη είχε τη λύση και διατηρώντας το σερβίς της έφθασε στο 4-3.
Η Ζενγκ ισοφάρισε σε 4-4 και στο 9ο game η Κινέζα είχε τη μεγάλη της ευκαιρία, προηγήθηκε με 0-40, η Σάκκαρη με ψυχραιμία ισοφάρισε, όμως η Ζενγκ βρήκε το 8ο break point και με αυτό κατέκτησε τo game, προσπερνώντας με 5-4. Η Κινέζα σερβίροντας έφθασε στο 40-15 και στη 2η ευκαιρία έκλεισε το σετ με 6-4.
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