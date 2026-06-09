Μπορεί η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη να έμοιαζε βατή, παίζοντας απέναντι σε αθλήτρια από τα προκριματικά του τουρνουά στο Λονδίνο, ωστόσο αυτό δεν φάνηκε στην πράξη. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από την Τατιάνα Μαρία, μένοντας εκτός από τον πρώτο γύρο του τουρνουά.
Κακό ποσοστό στο σερβίς και λάθη κόστισαν στο σετ
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς. Η Ελληνίδα κράτησε το προβάδισμά της έως τα πρώτα τρία games, ωστόσο δεν κατάφερε να το διατηρήσει στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, η Τατιάνα Μαρία ισοφάρισε (2-2) και στο 5ο game εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της 30χρονης για να πετύχει το πρώτο της break (3-2).
H Γερμανίδα υπερασπίστηκε το break της και πήρε απόσταση δύο games (4-2). Η Σάκκαρη, από μεριά της, μπόρεσε να μειώσει κρατώντας το σερβίς της (4-3), όμως στα επόμενα games ακολούθησε ένα 2-0 σερί της Μαρία για να κατακτήσει το σετ με 6-3 και να πάρει προβάδισμα στο ματς.
Στη... μάχη των break η Γερμανίδα επικράτησε
Στο δεύτερο σετ, η Τατιάνα Μαρία ήταν αυτή που σέρβιρε πρώτη. Η Γερμανίδα τενίστρια κράτησε το σερβίς της στο πρώτο service game και είδε τη Μαρία Σάκκαρη να ισοφαρίζει (1-1). Στη συνέχεια, όμως, ξεκίνησε ο... χορός των break με την Ελληνίδα να μην μπορεί να υπερασπιστεί τα break της.
Κάθε φορά που η 30χρονη έπαιρνε προβάδισμα, η περυσινή κάτοχος του τίλου έβρισκε τον τρόπο να πάρει πίσω το... σπάσιμο στο σερβίς της. Με το σκορ στο 3-3, έπειτα από τέσσερα σερί breaks, η Νο.123 του κόσμου διατήρηε το σερβις της και πήρε κεφάλι στο σετ (4-3). Στο αμέσως επόμενο game η Γερμανίδα πραγματοποίησε ακόμη ένα break (5-3) και στο 9o game η 38χρονη, μετά από τέσσερα ανεπιτυχή match points, μπόρεσε να κλείσει το σετ (6-3) και να πανηγυρίσει τη νίκη.
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