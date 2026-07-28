Ο Τσιτσιπάς τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης κάνει πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ ντε Μινόρ στην πρεμιέρα του στο 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον.

O Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει από το 500άρι τουρνουά της Ουάσινγκτον τα παιχνίδια του στην Αμερική, με απώτερο στόχο το US Open (30/8-13/9).

Πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον θα κάνει απέναντι στον Άλεξ ντε Μινόρ, Νο.1 στο ταμπλό, σε ένα παιχνίδι που ορίστηκε να γίνει στο κεντρικό κορτ και θα ξεκινήσει την Τετάρτη (29/7) στις 01:00 ώρα Ελλάδος.

Ο Τσιτσιπάς, που έλαβε wild card για να συμμετάσχει στο τουρνουά, μετρά 12 νίκες σε 13 παιχνίδια απέναντι στον Αυστραλό, με τελευταία τη φετινή στο Masters του Μαϊάμι με 6-3, 7-6(3).

Ο νικητής από την αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Μάρκος Γκιρόν (Νο.86) και Κρουζ Χιούιτ (Νο.612), που δεν είναι άλλος από τον 17χρονο γιο του Λέιτον Χιούιτ και οι δύο εξασφάλισαν την πρόκρισή του στο κυρίως ταμπλό, μέσα από τα προκριματικά.