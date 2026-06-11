Άδοξο τέλος για τη Σερένα Γουίλιαμς στο Queen's

Ο τραυματισμός της Βικτόρια Εμποκό, έφερε και την υποχρεωτική αποχώρηση της Σερένα Γουίλιαμς από το διπλό γυναικών στο Queen's του Λονδίνου.

Άδοξο τέλος είχε για τη Σερένα Γουίλιαμς στο πρώτο τουρνουά της έπειτα από τέσσερα σχεδόν χρόνια. Η συμπαίκτριά της στο διπλό γυναικών στο Queen's, η Βικτόρια Εμποκό τραυματίστηκε την Τετάρτη (10/6) στο αγώνα του μονού απέναντι στην Καρολίνα Πλίσκοβα, με αποτέλεσμα η 19χρονη από τον Καναδά να αποχωρήσει από το τουρνουά.

Η 44χρονη Σερένα Γουίλιαμς, μαζί με την Εμποκό αρχικά νίκησαν τις Νικόλ Μαρτίνεζ και Έριν Ρούτλιφ με 7-6(2), 6-2 και στον 2ο γύρο θα έπαιζαν με τις Λέιλα Φερνάντεζ και Λάουρα Σίγκεμουντ, όμως το παιχνίδι δεν έγινε

Τώρα η Σερένα Γουίλιαμς θα ταξιδέψει στο Βερολίνο, για το Tennis Open της γερμανικής πρωτεύουσας, που θα γίνει την ερχόμενη βδομάδα, θα πάρει μέρος ξανά στο διπλό, με συμπαίκτρα, όπως όλα δείχνουν, την Καρολίνα Μούχοβα.