Ολυμπιακός: Έντονες φήμες για Γκουστάβο Σα
Ο 21χρονος ύψους 1.89 μέτρων Γκουστάβο Σα δεν είναι απλά αρχηγός στη Φαμαλικάο και διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Πορτογαλίας. Με χρηματιστηριακή αξία στα 25 εκατ. ευρώ ο συγκεκριμένος μεσοεπιθετικός θεωρείται και είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα της πορτογαλικής Λίγκας.
Όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στο Gazzetta υπάρχει εμπλοκή του Ολυμπιακού για αυτήν την μεταγραφή που βέβαια είναι κίνηση με μεγάλο κόστος. Ο Σα είναι οκτάρι και κυρίως δεκάρι και είχε συνδεθεί με την ομάδα της Μπενφίκα. Στη Φαμαλικάο έχει 120 συμμετοχές στο σύνολο και πέρυσι είχε 34 αγώνες στα πόδια του. Σε αυτούς είχε 4 γκολ και 2 ασίστ.
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