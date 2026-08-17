Παίκτης του Άρη είναι ο τερματοφύλακας Απόστολος Μπαρμπόπουλος, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα την απόκτησή του.

Ο 25χρονος κίπερ υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τον Άρη. Στο παρελθόν μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Ηρακλή, Ηλιούπολη, Τηλυκράτη Λευκάδας, Διαγόρα Ρόδου, Ζάκυνθο, Απόλλων Καλαμαριάς και Κορνέγια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

“Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Απόστολου Μπαρμπόπουλου.

O Απόστολος Μπαρμπόπουλος, που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 2001 στη Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί -μεταξύ άλλων- σε Ηρακλή, Ηλιούπολη, Τηλυκράτη Λευκάδας, Διαγόρα Ρόδου, Ζάκυνθο, Απόλλων Καλαμαριάς, καθώς και στην ισπανική UE Cornellà.”

