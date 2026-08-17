Aρης: Απέκτησε τον 25χρονο τερματοφύλακα, Απόστολο Μπαρμπόπουλο
Ο 25χρονος κίπερ υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τον Άρη. Στο παρελθόν μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Ηρακλή, Ηλιούπολη, Τηλυκράτη Λευκάδας, Διαγόρα Ρόδου, Ζάκυνθο, Απόλλων Καλαμαριάς και Κορνέγια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:
“Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Απόστολου Μπαρμπόπουλου.
O Απόστολος Μπαρμπόπουλος, που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 2001 στη Θεσσαλονίκη.
Ο 25χρονος τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί -μεταξύ άλλων- σε Ηρακλή, Ηλιούπολη, Τηλυκράτη Λευκάδας, Διαγόρα Ρόδου, Ζάκυνθο, Απόλλων Καλαμαριάς, καθώς και στην ισπανική UE Cornellà.”
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