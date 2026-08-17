Λέφσκι - Σόφιας - ΑΕΚ: Πάνω από 38.000 οπαδούς περιμένουν οι Βούλγαροι
Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Σόφια όπου το απόγευμα της Δευτέρας θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο «Βασίλ Λέφσκι» ενόψει της αυριανής πρώτης αναμέτρησης με τη Λέφσκι για τα play offs του Champions League.
Η Λέφσκι θα υποδεχθεί την Ένωση στο Εθνικό στάδιο της Σόφιας και όχι στη φυσική της έδρα με τους οπαδούς της βουλγαρικής ομάδας να δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση.
Η Λέφσκι άνοιξε άλλες 1.536 θέσεις στις εξέδρες, κάτι που σημαίνει ότι περιμένει πάνω από 38.000 φιλάθλους για το ματς με την ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης (18/8, 22:00).
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