Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα πάρει συνολικά 8.282 εισιτήρια για το Super Cup στο Παγκρήτιο και κατά πάσα πιθανότητα άλλα τόσα θα έχει η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Οι επίσημες υποχρεώσεις της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του Κυπελλούχου ΟΦΗ θα αρχίσουν στις 12 Αυγούστου, στο Super Cup των δυο ομάδων, το οποίο για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα φιλοξενηθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση της Ομοσπονδίας για τα εισιτήρια που θα διατεθούν, όμως όπως προκύπτει από πλευράς Κρητικών οι Ομιλίτες θα έχουν συνολικά 8.282 εισιτήρια. Με δεδομένο πως η ΕΠΟ είθισται να μοιράζει ισόποσα τα διαθέσιμα εισιτήρια στους τελικούς πιθανότατα άλλα τόσα θα πάρουν οι Ενωσίτες.

Οι φίλοι του ΟΦΗ θα πάρουν τις θύρες 12 (μισή), 13, 14, 15, 16, 17, 18. Πλέον αναμένεται η ενημέρωση από πλευράς των διοργανωτών, δηλαδή της Ομοσπονδίας, για το πότε θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων. Το αργότερο υπολογίζεται για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας θα αποτελέσει και μια δυνατή «πρόβα» για τους Πρωταθλητές και τους Κυπελλούχους, μια εβδομάδα πριν το πρώτο τους παιχνίδι για τα Play Offs του Champions League και του Europa League, αντιστοίχως.

Στο Super Cup θα ισχύει ο νέος κανόνας του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος προβλέπει αναγκαστική χρησιμοποίηση δύο νεαρών Ελλήνων στην ενδεκάδα, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 2004 και μετά.