Στις 16:55 αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος την Τετάρτη (29/07) στις 16:55 με πτήση από τη Λισσαβόνα

Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Να θυμίσουμε ότι παρότι το νεαρό της ηλικίας, του ο Σα ήταν αρχηγός στη Φαμαλικάο και είχε γίνει ο νεότερος που ξεπερνά τις 100 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.