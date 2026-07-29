Σα - Ολυμπιακός: Έρχεται στην Αθήνα στις 16:55 ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός
Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος την Τετάρτη (29/07) στις 16:55 με πτήση από τη Λισσαβόνα
Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.
Να θυμίσουμε ότι παρότι το νεαρό της ηλικίας, του ο Σα ήταν αρχηγός στη Φαμαλικάο και είχε γίνει ο νεότερος που ξεπερνά τις 100 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.