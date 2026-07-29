ΑΕΚ: Ο Μάγερ τα είπε με Νίκολιτς, τον υποδέχθηκε με αγκαλιά ο Βίντα
Επίσημα παίκτης της ΑΕΚ ως το 2030 είναι ο Λόβρο Μάγερ, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ και τον 28χρονο Κροάτη χαφ να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους.
Ο Μάγερ έφτασε μετά τις υπογραφές το απόγευμα της Τρίτης στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, στο Άπελντορν της Ολλανδίας συνοδευόμενος από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και είχε το πρώτο... τετ α τετ με τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και τους συνεργάτες του Σέρβου τεχνικού.
Ο Μάγερ γνωρίστηκε με τους νέους του συμπαίκτες, έχοντας ξεχωριστή υποδοχή από τον συμπατριώτη του Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος τον καλωσόρισε με μια μεγάλη αγκαλιά.
Ο Κροάτης μέσος χαιρέτισε όλους τους νέους του συμπαίκτες και τα είπε και με τους άλλους Βαλκάνιους, τον Λούκα Γιόβιτς και τον Μιγάτ Γκατσίνοβιτς.
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