Οι πρώτες στιγμές του Λόβρο Μάγερ στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στο Άπελντορν. Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος

Επίσημα παίκτης της ΑΕΚ ως το 2030 είναι ο Λόβρο Μάγερ, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ και τον 28χρονο Κροάτη χαφ να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους.

Ο Μάγερ έφτασε μετά τις υπογραφές το απόγευμα της Τρίτης στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, στο Άπελντορν της Ολλανδίας συνοδευόμενος από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και είχε το πρώτο... τετ α τετ με τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και τους συνεργάτες του Σέρβου τεχνικού.

Ο Μάγερ γνωρίστηκε με τους νέους του συμπαίκτες, έχοντας ξεχωριστή υποδοχή από τον συμπατριώτη του Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος τον καλωσόρισε με μια μεγάλη αγκαλιά.

Ο Κροάτης μέσος χαιρέτισε όλους τους νέους του συμπαίκτες και τα είπε και με τους άλλους Βαλκάνιους, τον Λούκα Γιόβιτς και τον Μιγάτ Γκατσίνοβιτς.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!