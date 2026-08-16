Στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη επικρατώντας με 6-2, 5-7, 6-1 της Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Το νικηφόρο σερί της κόντρα στην Καμίλα Ραχίμοβα συνέχισε ακάθεκτη η Μαρία Σάκκαρη! Για δεύτερη σερί φορά στο τουρνουά του Σινσινάτι η Ελληνίδα βρέθηκε κόντρα στην Ουζμπέκα και με νίκη 6-2, 5-7, 6-1 την απέκλεισε από τη συνέχεια του θεσμού.

Ένα ματς, στο οποίο η 31χρονη τενίστρια είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, όπως φαίνεται και στο επιμέρους σκορ των σετ. Η αντίπαλός της θα προκύψει από την αναμέτρηση Σβιόντεκ - Αρανγκό, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής (16/8).

Όταν ανέβασε ρυθμό «καθάρισε» το σετ η Σάκκαρη

Η εκκίνηση στην αναμέτρηση ήταν εξαιρετική για τη Μαρία Σάκκαρη. Πολύ γρήγορα, η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε μπροστά με break (2-0). Βέβαια, η ίδια είδε σε άμεσο χρονικό διάστημα να χάνει αυτό το πλεονέκτημα μιας και η Καμίλα Ραχίμοβα με break και hold έφερε το σετ στα ίσα (2-2).

Από εκεί και πέρα το σετ πήρε μορφή μονολόγου για τη Σάκκαρη. Η 31χρονη εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντιπάλου της, η οποία χάρισε εύκολους πόντους. Με 4-0 σερί, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και δύο breaks, η Νο.32 στον κόσμο έκανε το 6-2 και κατέκτησε το πρώτο σετ παίρνοντας προβάδισμα στο ματς.

Δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή και δέχθηκε την ισοφάριση

Σε αντίθεση με το πρώτο σετ, στο δεύτερο η Καμίλα Ραχίμοβα μπήκε με το πόδι στο... γκάζι. Η Ουζμπέκα τενίστρια είδε τη Μαρία Σάκκαρη να κρατάει το σερβίς της (1-0) και στη συνέχεια με σερί 4-0 games πήρε σημαντικό προβάδισμα στο σετ.

Όμως, η Ελληνίδα τενίστρια είχε άλλη γνώμη και στο σερί της αντιπάλου της... απάντησε με πέντε διαδοχικά κερδισμένα games (5-4) και έστειλε τη Ραχίμοβα να σερβίρει για να μείνει στο ματς. Η Νο.83 στον κόσμο, όχι μόνο κατάφερε να μείνει στο ματς, αλλά συνέχισε με break (6-5).

Στο 12ο game, αν και η Μαρία Σάκκαρη είχε δύο ευκαιρίες για break, η Ραχίμοβα κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του σετ με σκορ 7-5 και να στείλει το ματς σε τρίτο και τελευταίο.

Έβαλε τις βάσεις από την αρχή και έφτασε στη νίκη

Η ισοφάριση στα σετ, με τον τρόπο που ήρθε, δεν πτόησε τη Μαρία Σάκκαρη. Στο τρίτο και τελευταίο σετ ξεκίνησε από τη θέση του σερβίς και πολύ γρήγορα έφτασε να έχει... αέρα τριών games (3-0).

Από τη μεριά της, η Καμίλα Ραχίμοβα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό της Ελληνίδας. Δέχθηκε ακόμη ένα break στο 4ο game (4-0) και έτσι όλα πήραν τη... σειρά τους. Η 31χρονη μπορεί να δέχθηκε break στο 5ο game, ωστόσο στη συνέχεια το πήρε πίσω και κρατώντας το σερβίς της έφτασε στην κατάκτηση του σετ (6-1) για να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο.