H Δέσποινα Παπαμιχαήλ προπονήθηκε στο «Philippe Chatrier» και μαζί με τον Στέφανο Σακελλαρίδη περιμένουν την κλήρωση των προκριματικών στο Roland Garros.

Το Roland Garros μπαίνει σιγά σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, καθώς από τη Δευτέρα (18/5) αρχίζουν οι τρεις γύροι των προκριματικών, που θα οδηγήσουν στο κυρίως ταμπλό.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ στις γυναίκες και ο Στέφανος Σακελλαρίδης στους άνδρες θα πάρουν μέρος στα προκριματικά, με την κλήρωση να γίνεται την Κυριακή (17/5).

Η Παπαμιχαήλ επιστρέφει έπειτα από δύο χρόνια στο γαλλικό όπεν, για την 4η παρουσία της στα προκριματικά. Μάλιστα το Σάββατο (16/5) η παίκτρια από την Πρέβεζα είχε την ευκαιρία να προπονηθεί στο εμβληματικό «Philippe Chatrier». Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε Grand Slam.