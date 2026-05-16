H Δέσποινα Παπαμιχαήλ στο «Philippe Chatrier», πριν από την κλήρωση στο Roland Garros
Το Roland Garros μπαίνει σιγά σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, καθώς από τη Δευτέρα (18/5) αρχίζουν οι τρεις γύροι των προκριματικών, που θα οδηγήσουν στο κυρίως ταμπλό.
Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ στις γυναίκες και ο Στέφανος Σακελλαρίδης στους άνδρες θα πάρουν μέρος στα προκριματικά, με την κλήρωση να γίνεται την Κυριακή (17/5).
Η Παπαμιχαήλ επιστρέφει έπειτα από δύο χρόνια στο γαλλικό όπεν, για την 4η παρουσία της στα προκριματικά. Μάλιστα το Σάββατο (16/5) η παίκτρια από την Πρέβεζα είχε την ευκαιρία να προπονηθεί στο εμβληματικό «Philippe Chatrier». Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε Grand Slam.
