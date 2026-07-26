Eurobasket U18: Η Ελλάδα κόντρα στην Αυστρία για την πρώτη της νίκη, πού θα δείτε το ματς
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Η Εθνική εφήβων καλείται να αντιμετωπίσει την Αυστρία, προκειμένου να βρει την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U18. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.
Μετά την ήττα από το Ισραήλ, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Αυστρία στη δεύτερη μέρα του Eurobasket U18.
Η «γαλανόλευκη» καλείται να βρει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 16:30 με ζωντανή μετάδοση από το Youtube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Το πρόγραμμα:
26/7
- 16.30 Ελλάδα-Αυστρία
- 19.00 Γαλλία-Ισραήλ
27/7
- 14.00 Γαλλία-Ελλάδα
- 14.00 Ισραήλ-Αυστρία
@Photo credits: Fiba
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