Η Εθνική εφήβων καλείται να αντιμετωπίσει την Αυστρία, προκειμένου να βρει την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U18. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Μετά την ήττα από το Ισραήλ, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Αυστρία στη δεύτερη μέρα του Eurobasket U18.

Η «γαλανόλευκη» καλείται να βρει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 16:30 με ζωντανή μετάδοση από το Youtube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα:

26/7

16.30 Ελλάδα-Αυστρία

19.00 Γαλλία-Ισραήλ

27/7