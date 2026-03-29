Η Σαμπαλένκα διατήρησε τον τίτλο της στο Miami Open, πέτυχε και το Sunshine Double

Η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε την Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ και μετά το Indian Wells κατέκτησε τον τίτλο και στο Μiami Open.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν έχει σταματημό, νικώντας την Κόκο Γκοφ με 6-2, 4-6, 6-3 κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά τον τίτλο στο Miami Open και ταυτόχρονα πέτυχε το Sunshine Double.

Δηλαδή κατέκτησε μέσα στην ίδια χρονιά τους τίτλους στο Ιndian Wells και στο Μiami Open.

H Λευκορωσίδα έγινε η πέμπτη παίκτρια που το καταφέρνει μετά τις Στέφι Γκραφ (1994, 1996), Κιμ Κλάιστερς (2005), Βικτόρια Αζαρένκα (2016) και την Ίγκα Σβιόντεκ το 2022.

Παράλληλα, η Σαμπαλένκα με την 7η νίκη της σε 13 αγώνες, έφθασε στον 23ο τίτλο της καριέρας της και 3ο μέσα στο 2026, όπου μετρά 23 νίκες και μια ήττα, από την Ελενα Ριμπάκινα στον τελικό του Australian Open.

H Σαμπαλένκα κατέκτησε με άνεση το 1ο σετ με 6-2, η Γκοφ απάντησε στο 2ο σετ, καθώς το κατέκτησε με break στο 10ο game (6-4). Η Σαμπαλένκα απάντησε με break στο ξεκίνημα του 3ου σετ, όπου προηγήθηκε με 2-0, και διατηρώντας το σερβί της έφθασε στο 6-3 και στους 11 τίτλους σε 1000άρια τουρνουά.

