Τίτλοι τέλους για τον Κόλμαν στην Έβερτον

Μετά από 17 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας, ο Σίμους Κόλμαν θα αποχωρήσει από την Έβερτον.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας και σημαία της θα αποχωρήσει από την Έβερτον στο τέλος της σεζόν, καθώς ολοκληρώνεται το συμβολαιό του. Ο λόγος για την εμβληματική φυσιογνωμία του συλλόγου, Σίμους Κόλμαν.

Τέλος εποχής για τα «ζαχαρωτά» ο αγαπημένος «Σίμι» θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της καρδιάς του, όπως έκανε γνωστό η ομάδα με επίσημη ανακοίνωση.

Ήταν Ιανουάριος του 2009 ο Κόλμαν πήρε μεταγραφή στην Έβερτον, με το ποσό να φτάνει μόλις τις 60.000 λίρες. Από τότε έγινε σταθερή παρουσία για τα «Ζαχαρωτά», μετρώντας 327 συμμετοχές στην Premier League αριθμός μάλιστα που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας του συλλόγου.

Αν αγωνιστεί στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν απέναντι στη Σάντερλαντ, θα φτάσει συνολικά τις 434 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας πίσω του ιστορικά ονόματα όπως ο Ντίξι Ντιν και ο Λέον Όσμαν και ανεβαίνοντας στη 10η θέση των παικτών με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του συλλόγου.

Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Έβερτον θα είναι πάντα η ομάδα του και ευχαρίστησε το σύλλογο που είναι μέρος της ιστορίας του: «Ήρθα εδώ ως 20χρονος από τη Σλίγκο Ρόβερς σε μια αναπληρωματική ομάδα, ήλπιζα απλώς να εντυπωσιάσω αρκετά ώστε να καθίσω στον πάγκο. Το να σκεφτεί κανείς ότι έχω κάνει τις περισσότερες εμφανίσεις στην Πρέμιερ Λιγκ με την Έβερτον και ότι έχω γίνει αρχηγός αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιρικού συλλόγου ήταν πέρα από τα πιο τρελά μου όνειρα. Αυτή θα είναι πάντα η oμάδα μου. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ τόσο καιρό που μπορώ να πω ότι έχω μια ομάδα που θα υποστηρίζω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Η οικογένειά μου, εδώ και πίσω στην Ιρλανδία, είναι οπαδοί της Έβερτον για μια ζωή. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτό, γνωρίζοντας ότι και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πάντα την Έβερτον. Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να είμαι μέρος της για περισσότερα από 17 χρόνια.»