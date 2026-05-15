Ράτσιτς: «Αν μείνω στον Άρη, θα κάνω περήφανους οπαδούς και κλαμπ»

Δύο στοιχεία αναδεικνύονται μέσα από την μακροσκελή δήλωση του Ούρος Ράτσιτς η οποία περιλαμβάνει αυτοκριτική αλλά κι ένα ερωτηματικό για το μέλλον του.

Είναι η δεύτερη φορά στη διάρκεια της σεζόν που ο Σέρβος μέσος επέλεξε να τοποθετηθεί – για τη χρονιά που ολοκληρώνεται – μέσα από τον λογαριασμό του στα social media. Αυτή τη φορά, ο Ούρος Ράτσιτς επέλεξε να προχωρήσει στη δική του αυτοκριτική και παράλληλα να εξηγήσει στον κόσμο τις δυσκολίες που αντιμετώπισε έως ότου προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα στην καριέρα του. Αίσθηση προκαλεί όμως ο υποθετικός λόγος που χρησιμοποίησε και αφορά το μέλλον του καθώς έχει συμβόλαιο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και σε αγωνιστικό επίπεδο είναι εκ των βασικών πυλώνων της ομάδας.

«Όταν έφτασα, υπήρχαν πολλές προκλήσεις. Καινούργια χώρα, νέα γλώσσα και νέο κλαμπ. Χρειάστηκα χρόνο για να πω αληθινά ότι προσαρμόστηκα στη χώρα και στο Πρωτάθλημα. Δούλεψα πολύ σκληρή για να φτάσω στο επίπεδο που ήθελα και ως αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, μου δόθηκε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στο πρώτο μου παιχνίδι ως αρχηγός, καταφέραμε να νικήσουμε εκτός έδρας. Ξέρω ότι ο αρχηγός είναι απλά ο πρώτος μεταξύ ίσων αλλά ένιωσα πραγματικά περήφανος που στο τέλος της σεζόν, ομάδα και φίλαθλοι μου έδειξαν ότι η σκληρή μου δουλειά δεν πέρασε απαρατήρητη», έγραψε αρχικά ο Ούρος Ράτσιτς.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα γράφοντας ότι αν μείνει στον Άρη, θα επιδιώξει να κάνει περήφανους τους φιλάθλους και το κλαμπ. «Η χρονιά ήταν μεγάλη, είχε καλές στιγμές αλλά και δυσκολίες. Στο τέλος (αυτής), μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος με τις τελευταίες νίκες και πιστεύω ότι εφόσον μείνω εδώ την επόμενη χρονιά, θα δώσω τα πάντα για να κάνω περήφανους τους οπαδούς και το κλαμπ. Κάθε ομάδα χρειάζεται χρόνο και η επιτυχία είναι πάντα μια διαδικασία που φέρνει αποτελέσματα. Η καλύτερή μου εκδοχή δεν έχει έρθει ακόμη αλλά αληθινά πιστεύω ότι τα χρόνια που έρχονται θα είναι τα καλύτερα της καριέρας μου».

Ο 28χρονος μέσος αποκτήθηκε από τη Σασουόλο το περασμένο καλοκαίρι έναντι ενός ποσού περί των 2.5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα υπέγραψε συμβόλαιο με τον Άρη έως και το καλοκαίρι του 2029. Δεν χωράει αμφιβολία ότι πρόκειται για έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες του Άρη στη διάρκεια της σεζόν αλλά και τον κορυφαίο στα Playoff 5-8. Στην πραγματικότητα, μαζί με τον Γιώργο Αθανασιάδη ήταν οι δύο παίκτες από στους οποίους ο Άρης βασίστηκε στη χρονιά.