Η Έλενα Ριμπάκινα είναι η μεγάλη νικήτρια του Australian Open, επικρατώντας με 6-4, 4-6, 6-4 της Αρίνα Σαμπαλένκα, κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο στην Αυστραλία...

Στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της στο Australian Open έφτασε η Έλενα Ριμπάκινα. Η Νο.3 του κόσμου επικράτησε με 6-4, 4-6, 6-4 της Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό της διοργάνωση και προσέθεσε το 2ο Grand Slam στην καριέρα της.

Μία αναμέτρηση, στην οποία οι δύο τενίστριες μοιράστηκαν από ένα σετ με εκπληκτική απόδοση ενώ στο τρίτο και τελευταίο τα σερί των δύο έκαναν τη διαφορά με την Καζάκα τενίστρια να έχει τον τελευταίο λόγο και να φτάνει στην κατάκτηση του πρώτου της τίτλου στο Australian Open.

Η αποτελεσματικότητα έκανε τη διαφορά

Ο τελικός ξεκίνησε ιδανικά για την Έλενα Ριμπάκινα. Η Καζάκα τενίστρια είδε την αντίπαλό της να σερβίρει πρώτη, βρίσκοντας διπλή ευκαιρία για να της... σπάσει το σερβίς. Μπορεί την πρώτη φορά, η Αρίνα Σαμπαλένκα να έσβησε το break point, ωστόσο η Καζάκα έφτασε στο πολυπόθητο break.

Το break συνοδεύτηκε με hold (2-0) από τη Ριμπάκινα. Η 26χρονη τενίστρια είχε πολύ καλά σερβίς και με το 79% των πόντων πίσω από το πρώτο να είναι κερδισμένο κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της. Η Λευκορωσίδα στο 7ο game βρήκε δύο ευκαιρίες να κάνει break, αλλά η Ριμπάκινα με πολύ καλά σερβίς κατάφερε να τις σβήσει.

Από εκεί και πέρα η φιναλίστ στο Australian Open το 2023 διατήρησε τα σερβίς της και με 6-4 πήρε το προβάδισμα στον τελικό.

Με κομβικό break ήρθε η ισοφάριση

Στο δεύτερο σετ η Αρίνα Σαμπαλένκα ξεκίνησε πάλι από θέση σερβίς. Σε αντίθεση με το πρώτο, η Λευκορωσίδα κράτησε το service game (1-0). Μάλιστα, στο αμέσως επόμενο η ίδια βρήκε τρεις ευκαιρίες για να... σπάσει το σερβίς της Έλενα Ριμπάκινα, το οποίο δεν κατάφερε.

Οι δύο τενίστριες διατήρησαν τα σερβίς τους στη συνέχεια του σετ, με τη Νο.1 του κόσμου να κρατάει το προβάδισμα και να βρίσκεται ένα game πριν την κατάκτηση του σετ. Με το σκορ στο 5-4, η Ριμπάκινα σέρβιρε για να μην πάει ο τελικός σε decider set.

Η Σαμπαλένκα βρήκε τρεις ευκαιρίες για να κλείσει το σετ και χωρίς ν' αφήσει πολλά περιθώρια στην αντίπαλό της έκανε το 6-4 για να δώσει παράταση ενός ακόμη σετ στον τελικό.

Μεγάλη αντίδραση από τη Ριμπάκινα για να φτάσει στον παρθενικό της τίτλο

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξεκίνησε ιδανικά το τρίτο σετ. Κράτησε το σερβίς της δύο φορές και με ένα break πήρε τρία games διαφορά (3-0). Η Έλενα Ριμπάκινα φαινόταν αρκετά επηρεασμένη από την ισοφάριση, αλλά από το τέταρτο game και μετά ξεκίνησε ν' ανεβάζει την απόδοσή της.

Η Καζάκα τενίστρια διατήρησε το service game της (3-1) και στη συνέχεια με 4-0 games κατάφερε να πάρει ισχυρό προβάδισμα (5-3). Η Λευκορωσίδα σταμάτησε το σερί της αντιπάλου της, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να εμποδίσει τη Ριμπάκινα να κλείσει το σετ (6-4) και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου στο Australian Open.