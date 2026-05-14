Γαλλικά και ισπανικά μέσα επιβεβαιώνουν τις επαφές ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, στη σκιά των όσων συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Να... εκμεταλλευτεί την όλη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί εντός των τειχών της Ρεάλ Μαδρίτης και να... ψήσει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε να μετακομίσει στην Πόλη του Φωτός θέλει η Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι από το βράδυ της Τετάρτης (13/5) πρωταθλητές Γαλλίας για 14η φορά στην ιστορία τους, πρωταθλητές Ευρώπης και φιναλίστ του φετινού Champions League, χτύπησαν.. την πόρτα του Ουρουγουανού πολυθεσίτη, ερχόμενοι σε επαφή με τον στενό του κύκλο.

Όπως αποκαλύπτουν γαλλικά και ισπανικά μέσα, εκ των οποίων η Diario As, οι Παριζιάνοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη ως προς την υλοποίησή της. Όχι εξαιτίας του ποσού των περίπου 120 εκατ. ευρώ που θα χρειαστεί να βγάλουν από τα ταμεία τους, αλλά κυρίως επειδή οι «Μερένγκχες» μοιάζει απίθανο να τον αφήσουν να αποχωρήσει.

Όμως, θεώρησαν σωστό το χρονικό σημείο για μια διερευνητική επαφή, αφού προ ημερών συνέβη το περιστατικό με τον Ορελιέν Τσουαμενί, το οποίο έστειλε τον Βαλβέρδε στο νοσοκομείο και τη Ρεάλ υπόλογη στα ειδησιογραφικά πρακτορεία. Παράλληλα, αναφέρεται πως και η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθεί τις εξελίξεις, όλα τα παραπάνω όμως είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο.