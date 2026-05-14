Παρί Σεν Ζερμέν: Ήρθε σε επαφή με το περιβάλλον του Βαλβέρδε
Να... εκμεταλλευτεί την όλη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί εντός των τειχών της Ρεάλ Μαδρίτης και να... ψήσει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε να μετακομίσει στην Πόλη του Φωτός θέλει η Παρί Σεν Ζερμέν.
Οι από το βράδυ της Τετάρτης (13/5) πρωταθλητές Γαλλίας για 14η φορά στην ιστορία τους, πρωταθλητές Ευρώπης και φιναλίστ του φετινού Champions League, χτύπησαν.. την πόρτα του Ουρουγουανού πολυθεσίτη, ερχόμενοι σε επαφή με τον στενό του κύκλο.
Όπως αποκαλύπτουν γαλλικά και ισπανικά μέσα, εκ των οποίων η Diario As, οι Παριζιάνοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη ως προς την υλοποίησή της. Όχι εξαιτίας του ποσού των περίπου 120 εκατ. ευρώ που θα χρειαστεί να βγάλουν από τα ταμεία τους, αλλά κυρίως επειδή οι «Μερένγκχες» μοιάζει απίθανο να τον αφήσουν να αποχωρήσει.
Όμως, θεώρησαν σωστό το χρονικό σημείο για μια διερευνητική επαφή, αφού προ ημερών συνέβη το περιστατικό με τον Ορελιέν Τσουαμενί, το οποίο έστειλε τον Βαλβέρδε στο νοσοκομείο και τη Ρεάλ υπόλογη στα ειδησιογραφικά πρακτορεία. Παράλληλα, αναφέρεται πως και η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθεί τις εξελίξεις, όλα τα παραπάνω όμως είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: PSG have contacted Fede Valverde's closest circle, they want to sign him.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 14, 2026
Manchester City also held talks in the last, but a move was impossible back then.
— @diarioas pic.twitter.com/Rh4yJFDaS8
