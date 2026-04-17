Σε μία δημόσια κατάθεση ψυχής προχώρησε η Μαρκέτα Βοντρούσοβα, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, μιλώντας για τη ψυχική της υγεία.

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα μίλησε ανοιχτά στον κόσμο για την ψυχική της υγεία, καθώς για τον... Γολγοθά που περνάει τον τελευταίο καιρό με τους τραυματισμούς που την ταλαιπωρούν. Η ίδια αποκάλυψε τις ψυχικές ασθένειες με τις οποίες υποφέρει, τονίζοντας πως έχει χρειάζεται χρόνο για να συνέλθει απ' όλο αυτό.

Η κάτοχος του Wimbledon το 2023, μέσω της δημοσίευσής της στο Instagram, τόνισε πως τον τελευταίο καιρό η ψυχική της υγεία είναι κακή. Υπογράμμισε πως νιώθει εξαντλημένη και πιο εύθραστη, πράγμα το οποίο την κάνει να νιώθει τρομοκρατημένη σε συνδυασμό με τα μηνύματα μίσους και απειλών που δέχεται κατά καιρούς.

Αναφέρθηκε στο συμβάν με τον απροειδοποίητο έλεγχο ντόπινγκ στο σπίτι της, δικαιολογώντας την αντίδραση της, όταν είδε τον άνθρωπο έξω από την πόρτα της.

Παράλληλα, η τενίστρια έκανε λόγο για το γεγονός πως ακολουθεί σχετική θεραπεία, θέλοντας να ξεπεράσει ό,τι τη βασανίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέλος, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που είναι γύρω της και της έχουν σταθεί, λέγοντας πως έχει ανάγκη ν' αναπνεύσει.

Η ανάρτηση της Μαρκέτα Βοντρούσοβα

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά θέλω να είμαι διαφανής μαζί σας σχετικά με την ψυχική μου υγεία. Το πρόσφατο περιστατικό ελέγχου ντόπινγκ συνέβη επειδή έφτασα σε σημείο καμπής μετά από μήνες σωματικής και ψυχικής πίεσης.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, παλεύω με τραυματισμούς, συνεχή πίεση και επίμονα προβλήματα ύπνου που με άφησαν να νιώθω εξαντλημένη και εύθραυστη. Με έφθειρε σιγά-σιγά περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούσα τότε.

Επίσης, χρόνια μηνυμάτων γεμάτων μίσος και απειλών έχουν επηρεάσει το πώς νιώθω ασφαλής στον δικό μου χώρο. Όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα μου αργά τη νύχτα χωρίς να ταυτοποιηθεί σωστά ή να ακολουθήσει τη διαδικασία. Αντέδρασα σαν άνθρωπος που ένιωθε τρομοκρατημένος. Εκείνη τη στιγμή, επρόκειτο για αίσθηση ασφάλειας, όχι για αποφυγή οτιδήποτε.

Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι υπέφερα από Οξεία Αντίδραση Στρες (F43.0) και Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους (F41.1). Εκείνη τη στιγμή, ο φόβος θόλωσε την κρίση μου και απλώς δεν μπορούσα να επεξεργαστώ ορθολογικά την κατάσταση. Μετά από όσα συνέβησαν στην Πέτρα, δεν παίρνουμε ελαφρά τους αγνώστους στην πόρτα μας.

Προσπαθώ να βρω σιγά-σιγά τον δρόμο μου πίσω - τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Το τένις ήταν πάντα ο κόσμος μου, αλλά αυτή τη στιγμή εστιάζω επίσης στη θεραπεία και στο πώς να το ξεπεράσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δουλεύω ακόμα για να καθαρίσω το όνομά μου, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσω τον εαυτό μου. Ευχαριστώ τον φίλο μου, την οικογένειά μου και όλους όσοι έχουν σταθεί δίπλα μου. Σημαίνει περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εξηγήσω. Προς το παρόν, παίρνω λίγο χρόνο για να αναπνεύσω και να συνέλθω».