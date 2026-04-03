Η Μάρτα Κόστιουκ ανέβασε βίντεο από προπόνησή της στο Κίεβο και κάτω από τον ήχο των σειρήνων αεροπορικής διαδρομής.

Η Μάρτα Κόστιουκ μετά τον αποκλεισμό της από την Έλενα Ριμπάκινα τόσο στο Indian Wells, όσο και στο Μiami Open, επέστρεψε στην Ευρώπη εν όψει της προετοιμασίας της για τη σεζόν στο χώμα.

Η 24χρονη παίκτρια που έχει γεννηθεί στο Κίεβο κι έχει τενιστική έδρα στο Μόντε Κάρλο, βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας κι ανέβασε βίντεο από προπόνησή της, ενώ την ίδια στιγμή ηχούσαν οι σειρήνες από αεροπορική επιδρομή.

«Προετοιμασία για τη σεζόν στο χώμα στο Κίεβο. Υπό τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής» σχολίασε η Κόστιουκ, που βρίσκεται στο Νο.27 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Κόστιουκ άρχισε το 2026, φθάνοντας στον τελικό του τουρνουά στο Μπρισμπέιν, όπου ηττήθηκε από τη Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα. Και στις πρώτες της δηλώσεις στο κορτ, μίλησε για την Ουκρανία, λέγοντας: «Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Ουκρανία. Παίζω κάθε μέρα με βαριά καρδιά. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα ή ζεστό νερό. Έξω είναι -20 βαθμοί και είναι πραγματικά οδυνηρό να ζεις με αυτή την πραγματικότητα κάθε μέρα».