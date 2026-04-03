Κόστιουκ: Ανέβασε βίντεο από προπόνηση, υπό τον ήχο των σειρήνων στο Κίεβο
Η Μάρτα Κόστιουκ μετά τον αποκλεισμό της από την Έλενα Ριμπάκινα τόσο στο Indian Wells, όσο και στο Μiami Open, επέστρεψε στην Ευρώπη εν όψει της προετοιμασίας της για τη σεζόν στο χώμα.
Η 24χρονη παίκτρια που έχει γεννηθεί στο Κίεβο κι έχει τενιστική έδρα στο Μόντε Κάρλο, βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας κι ανέβασε βίντεο από προπόνησή της, ενώ την ίδια στιγμή ηχούσαν οι σειρήνες από αεροπορική επιδρομή.
«Προετοιμασία για τη σεζόν στο χώμα στο Κίεβο. Υπό τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής» σχολίασε η Κόστιουκ, που βρίσκεται στο Νο.27 της παγκόσμιας κατάταξης.
Η Κόστιουκ άρχισε το 2026, φθάνοντας στον τελικό του τουρνουά στο Μπρισμπέιν, όπου ηττήθηκε από τη Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα. Και στις πρώτες της δηλώσεις στο κορτ, μίλησε για την Ουκρανία, λέγοντας: «Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Ουκρανία. Παίζω κάθε μέρα με βαριά καρδιά. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα ή ζεστό νερό. Έξω είναι -20 βαθμοί και είναι πραγματικά οδυνηρό να ζεις με αυτή την πραγματικότητα κάθε μέρα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.