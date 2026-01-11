Η Αρίνα Σαμπαλένκα κυριάρχησε στον τελικό του Μπρισμπέιν κόντρα στην Μάρτα Κόστιουκ και με 6-4, 6-3 έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς στη WTA...

Τους 22 τίτλους καριέρας έφτασε η Αρίνα Σαμπαλένκα με την εμφατική της νίκη στον τελικό του τουρνουά στο Μπρισμπέιν. Η Νο.1 του κόσμου επικράτησε της Μάρτα Κόστιουκ με 6-4, 6-3, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει της συμμετοχής της στο Australian Open.

Brisbane title? Defended 👊@SabalenkaA goes back to back in Brisbane with straight sets against Kostyuk!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/aamETaKCri January 11, 2026

Αυτή ήταν η πέμπτη σερί νίκη της Λευκορωσίδας τενίστριας στη σεζόν, με το πιο σημαντικό στοιχείο να είναι το γεγονός πως ακόμη δεν έχει χάσει σετ. Αγωνιστικά, ο τελικός ξεκίνησε ιδανικά για τη Σαμπαλένκα, η οποία στο δεύτερο game βρήκε break (2-0). Βέβαια, η Κόστιουκ είχε τον τρόπο να κάνει break back στο 5ο game (3-2), με τις δύο αθλήτριες να συνεχίζουν με hold το σετ.

One of the most incredible title runs in Sabalenka's career.



She was SO GOOD all week.



R2: d. Bucsa 6-0, 6-1

R3: d. Cirstea 6-3, 6-3

QF: d. Keys 6-3, 6-3

SF: d. Muchova 6-3, 6-4

F: d. Kostyuk 6-4, 6-3 pic.twitter.com/KGGoFl3WMB January 11, 2026

Η τενίστρια από την Ουκρανία στο 10ο game σέρβιρε για να μείνει στο σετ, ωστόσο η Σαμπαλένκα εκμεταλλεύτηκε το διπλό set point της για να πάρει προβάδισμα με 6-4 στον τελικό.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε όπως το πρώτο. Η Αρίνα Σαμπαλένκα στο δεύτερο game... έσπασε το σερβίς της αντιπάλου της (2-0). Χωρίς ν' απειληθεί προσπάθησε να βρει ξανά break, όμως η Μάρτα Κόστιουκ έσβησε το break point της.

Το σετ συνεχίστηκε με τις δύο τενίστριες να κρατούν το σερβίς τους και τη Νο.1 του κόσμου να το κλείνει στο 9ο game (6-3), πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου.