Ο Σον Σουίνι είναι ο νέος προπονητής των Ορλάντο Μάτζικ ένας από τους πιο αναγνωρισμένους βοηθούς προπονητές, που έχει εργαστεί δίπλα σε αστέρες όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Οι Ορλάντο Μάτζικ φαίνεται πως βρήκαν τον άνθρωπο που θα τους οδηγήσει στην επόμενη ημέρα, καθώς σύμφωνα με το ESPN ετοιμάζονται να σφραγίσουν τη συμφωνία με τον Σον Σουίνι για τη θέση του προπονητή.

Ο 41χρονος τεχνικός, που τη φετινή σεζόν αποτέλεσε τον βασικό συνεργάτη του Μιτς Τζόνσον στους Σαν Αντόνιο Σπερς, αναλαμβάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του χρέη πρώτου προπονητή στο NBA, διαδεχόμενος τον Τζαμάλ Μόσλεϊ.

BREAKING: The Orlando Magic are finalizing the hire of San Antonio Spurs associate coach Sean Sweeney as the franchise's new head coach, sources tell ESPN. Sweeney broke into NBA coaching in 2011 and now lands the Magic head job as a top rising candidate. pic.twitter.com/aV3Zj6l57k May 29, 2026

Ο Σουίνι θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους προπονητές της λίγκας. Στο Σαν Αντόνιο είχε την ευθύνη της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας, συμβάλλοντας σημαντικά στη θεαματική βελτίωση των Σπερς, οι οποίοι ανέβηκαν από την 25η στην 3η θέση του NBA σε αμυντική αποτελεσματικότητα. Πριν μετακομίσει στο Τέξας, πέρασε τέσσερα χρόνια στο πλευρό του Τζέισον Κιντ στους Ντάλας Μάβερικς μέχρι τους τελικούς του NBA το 2024.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε το 2011 από τους Νετς ως video coordinator, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε Μπρούκλιν, Μιλγουόκι και Ντιτρόιτ πριν καθιερωθεί ως ένας από τους πιο περιζήτητους assistants του NBA.

Η ξεχωριστή σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του Σουίνι συνδέεται άμεσα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο Αμερικανός τεχνικός εργάστηκε στους Μιλγουόκι Μπακς από το 2014 έως το 2018 και αποτέλεσε έναν από τους ανθρώπους που βρίσκονταν καθημερινά δίπλα στον Έλληνα σταρ στα πρώτα χρόνια της εκτόξευσής του στο NBA.

Οι δυο τους είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με χαρακτηριστική τη δήλωση του Γιάννη το 2017, όταν είχε ερωτηθεί για έναν έντονο διάλογο που είχε με τον Σουίνι κατά τη διάρκεια προπόνησης:

«Αυτό κάνουμε με τον Σουίνι. Πάντα τσακώνεσαι με τα αδέρφια σου. Εκείνος μου λέει πάντα την αλήθεια και εγώ του λέω πάντα την αλήθεια. Το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, απλώς αυτή τη φορά το είδε η τηλεόραση. Είμαστε καλά. Διαφωνούμε, τσακωνόμαστε, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλουμε να κερδίζουμε».

Η συγκεκριμένη σχέση είχε αναγνωριστεί και από ανθρώπους των Μπακς, οι οποίοι θεωρούσαν τον Σουίνι έναν από τους προπονητές που συνέβαλαν ουσιαστικά στη μεταμόρφωση του Αντετοκούνμπο σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου. Πλέον, ο Σουίνι καλείται να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία και στους Μάτζικ, αναλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του ως πρώτος προπονητής στο NBA.