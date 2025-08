Ένα εκπληκτικό πόντο πέτυχε η Μάρτα Κόστιουκ στην αναμέτρηση κόντρα στην Ντάρια Κασάτκινα, με την τενίστρια από την Ουκρανία να πέφτει στο έδαφος... Δείτε το βίντεο.

Ένας πολύ όμορφος πόντος έλαβε χώρα στα courts του Μόντρεαλ, όπου πραγματοποιείται το τουρνουά της πόλης. Η Μάρτα Κόστιουκ, η οποία αντιμετώπισε την Ντάρια Κασάτκινα στη φάση των "32" του τουρνουά έκανε υπερπροσπάθεια και αφού έπεσε στο έδαφος χάρισε πολύ ωραία θέαμα στο κοινό που παρευρέθηκε να παρακολουθήσει τον αγώνα.

O πόντος δεν ξεκίνησε καλά για την τενίστρια από την Ουκρανία. Η Κασάτκινα σέρβιρε με την Κόστιουκ να βγάζει μία κακή επιστροφή, η οποία επέτρεψε στην Αυστραλέζα να πιέσει. Μετά από ένα δύσκολο χτύπημα, η 23χρονη έβγαλε την άμυνα, γλιστρώντας στη συνέχεια.

Το επόμενο χτύπημα της Κασάτκινα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει τον πόντο, με την Νο.28 να βγάζει νέα άμυνα και στη συνέχεια με ένα εκπληκτικό διαγώνιο passing shot να παίρνει τον πόντο και να ισοφαρίζει στο tie-break.

Για την ιστορία του αγώνα, η Μάρτα Κόστιουκ πήρε τη νίκη και προκρίθηκε στη φάση των "16" με σκορ 3-6, 6-3, 7-6(4) επί της Ντάρια Κασάτκινα.

Ice in her veins 🥶@marta_kostyuk was down but NOT out 👏#OBN25 pic.twitter.com/oZqA1Thduz