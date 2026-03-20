Mε Σάκκαρη και Τσιτσιπά η Παρασκευή στο Miami Open

Διπλό ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Παρασκευή (20/3) στο Miami Open, καθώς θα αγωνιστούν η Μαρία Σάκκαρη και o Στέφανος Τσιτσιπάς.

Πρώτη θα παίξει η Μαρία Σάκκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Αλίσια Παρκς στο πλαίσιο του 2ου γύρου.

Η Σάκκαρη μετά τις αποχωρήσεις που υπήρξαν, πέρασε χωρίς αγώνα στο 2ο γύρο και θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο την Αλίσια Παρκς (Νο.105).

Το παιχνίδι θα είναι το 2ο του προγράμματος στο court 1 και αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 17:30 ώρα Ελλάδος.

Η Σάκκαρη βρίσκεται στο Νο.34 της παγκόσμιας κατάταξης και θα αντιμετωπίσει για 2η φορά την 25χρονη από τις ΗΠΑ, στην πρώτη τους συνάντηση η Παρκς είχε επικρατήσει με 2-1 σετ τον Οκτώβριο του 2022 στην Οστράβα.

Η νικήτρια στον 3ο γύρο θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ και την Ιταλίδα, Ελιζαμπέτα Κοτσιαρέτο, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει επίσης το απόγευμα της Παρασκευής στο κεντρικό κορτ. Η Μαρία Σάκκαρη πέρυσι είχε αποκλειστεί από την Γκοφ στον 3ο γύρο στο Miami Open.

O Τσιτσιπάς κόντρα στον Nτε Μινόρ, με σύμμαχο το 11-1

Αντίθετα με τη Σάκκαρη, ο, Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε αγώνα στον 1ο γύρο και νικώντας τον Άρθουρ Φέρι με 6-1, 7-6(4) πέρασε στον 1ο γύρο, όπου περίμενε ο Άλεξ ντε Μινόρ, Νο.6 στην παγκόσμια κατάταξη.

Το παιχνίδι τους θα είναι το 4ο του προγράμματος στο Grandstand κι αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 22:30 με 23:00, ώρα Ελλάδος.

Ο Τσιτσιπάς απέναντι στον Αυστραλό μετρά ένα εντυπωσιακό 11-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια, έχουν να βρεθούν αντίπαλοι από το 2024, ο Ντε Μινόρ πέτυχε τη μοναδική του νίκη εκείνη τη χρονιά στο τουρνουά του Ακαπούλκο με 2-1 και ο Τσιτσιπάς απάντησε με την 11η νίκη του στο Masters της Ρώμης με 6-1, 6-2.

Ο νικητής στον 3ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Άρτουρ Φις και τον Αμερικανό, Ντάργουιν Μπλαντς (Νο.272).