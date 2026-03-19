Τσιτσιπάς - Φέρι 2-0: Επιτυχημένη πρεμιέρα με δύο... πρόσωπα
Μετά την αναβολή, λόγω βροχόπτωσης στο Μαϊάμι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο θεσμό της αμερικανικής πόλης. Απέναντι στον Άρθουρ Φέρι, ο Έλληνας επικράτησε με 6-1, 7-6(4) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.
Ένα ματς με δύο... πρόσωπα για τον Νο.51 του κόσμου, ο οποίος πραγματοποίησε ένα άρτιο πρώτο σετ, ενώ στη συνέχεια δεν εκμεταλλεύτηκε καμία ευκαιρία που του δόθηκε για να πετύχει κάποιο break.
Άρτιο σετ και σε μισή ώρα προβάδισμα
Η εκκίνηση του παιχνιδιού βρήκε σε εξαιρετική κατάσταση τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας ξεκίνησε πρώτο από θέση σερβίς και πολύ άμεσα έκανε το πρώτο break στο σερβίς του Αρθούρ Φέρι (2-0). Η δεύτερη αλλαγή πλευράς βρήκε τον 27χρονο να προηγείται με τρία games, τα οποία στη συνέχεια διεύρυνε με ακόμη δύο για να κάνει το 5-0.
Ο Βρετανός τενίστας στο 6ο game σέρβιρε για να μείνει στο σετ. Ο Φέρι πήρε το game (5-1), με το οποίο απλά κατάφερε να παρατείνει το προβάδισμα του 27χρονου στα σετ με 6-1.
Το tie-break έδωσε τη λύση
Στο δεύτερο σετ, ο Άρθουρ Φέρι παρουσιάστηκε άκρως βελτιωμένος. Ο Βρετανός ξεκίνησε από τη θέση του σερβίς, το οποίο και διατήρησε χωρίς προβλήματα. Αντίστοιχα έπραξε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος δεν αντιμετώπισε καμία απειλή από τον αντίπαλό του στο σερβίς του.
Ο Έλληνας τενίστας βρήκε την ευκαιρία του για break στο 7ο game, ωστόσο δεν μπόρεσε να φτάσει στο... σπάσιμο. Από την άλλη πλευρά, ο Φέρι βρήκε τρεις φορές την ευκαιρία για break/set point, όμως ο 27χρονος στάθηκε εξαιρετικός, σβήνοντάς τες. Οι δύο τενίστες, στη συνέχεια διατήρησαν τα σερβίς τους, με αποτέλεσμα το σετ να κριθεί στο tie-break.
Εκεί, ο Τσιτσιπάς από το πρώτο σερβίς κιόλας είχε τον πρώτο λόγο. Μπορεί να είδε τον αντίπαλό του να του παίρνει πίσω το mini-break, ωστόσο πέτυχε ακόμη ένα το οποίο και κράτησε έως το τέλος του ματς. Με σκορ 7-4 ο Έλληνας νίκησε στο tie-break και κατέκτησε το σετ για να πανηγυρίσει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση.
Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Άλεξ Ντε Μινόρ στον δεύτερο γύρο του Miami Open.
