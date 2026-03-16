Μετά από οκτώ χρόνια ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε εκτός του Top50 στην παγκόσμιας κατάταξη της ATP.

Οι ανακατατάξεις μετά το τέλος του Indian Wells έφεραν μεγάλη υποχώρηση θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της ATP για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας έπεσε κάτω από την 50άδα, πράγμα που έχει να συμβεί εδώ και οκτώ χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο 27χρονος τενίστας έπεσε στο Νο.51 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας πλέον 995 βαθμούς. Ο νεαρός τενίστας «πλήρωσε» τις κακές εμφανίσεις στα τουρνουά του Ντουμπάι και του Indian Wells και πλέον φιλοδοξεί να πετύχει κάτι καλύτερο στο Miami Open.

O Τσιτσιπάς στην πόλη των ΗΠΑ θα βρεθεί, πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις τις χωμάτινης περιόδου. Το βράδυ της Δευτέρας (16/3), ο νεαρός αθλητής αναμένεται να μάθει τους αντιπάλους του εκεί, μιας και είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για το 1000άρι τουρνουά.

Αμετάβλητη έμεινε στο μεταξύ η πρώτη δυάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται, με τον Γιανίκ Σίνερ όμως να κατακτά το Indian Wells και να μειώνει τη διαφορά από την κορυφή.