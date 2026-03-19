Σάκκαρη: Η πρώτη της αντίπαλος στο Miami Open
Η Μαρία Σάκκαρη μετά από τελευταίες αλλαγές στο Miami Open πέρασε με bye τον πρώτο γύρο και το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) έμαθε την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο του αμερικανικού θεσμού.
Η Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί απέναντι στην Αλίσια Παρκς. Η Αμερικανίδα τενίστρια επικράτησε της Σίνια Κράους στον πρώτο γύρο του τουρνουά με 7-5, 7-6(4), πραγματοποιώντας μία μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο σετ.
Πιο συγκεκριμένα, η Νο.105 στον κόσμο πήρε το πρώτο σετ με 7-5 με ένα break παραπάνω από την αντίπαλό της. Στο δεύτερο, η Αμερικανίδα βρέθηκε με δύο breaks πίσω (0-3), τα οποία κατάφερε να τα πάρει πίσω στο 8o game (4-4).
Οι δύο τενίστριες αντάλλαξαν από ένα break στη συνέχεια (5-5) και από ένα hold (6-6). Έτσι, το σετ κρίθηκε στο tie-break όπου η Παρκς επικράτησε με 7-4 για να κλείσει το σετ με 7-6(4) και να πανηγυρίσει τη νίκη.
