Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο Miami Open, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της αμερικανικής διοργάνωσης.

Η Μαρία Σάκκαρη μετά από τελευταίες αλλαγές στο Miami Open πέρασε με bye τον πρώτο γύρο και το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) έμαθε την αντίπαλό της στον δεύτερο γύρο του αμερικανικού θεσμού.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί απέναντι στην Αλίσια Παρκς. Η Αμερικανίδα τενίστρια επικράτησε της Σίνια Κράους στον πρώτο γύρο του τουρνουά με 7-5, 7-6(4), πραγματοποιώντας μία μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο σετ.

Πιο συγκεκριμένα, η Νο.105 στον κόσμο πήρε το πρώτο σετ με 7-5 με ένα break παραπάνω από την αντίπαλό της. Στο δεύτερο, η Αμερικανίδα βρέθηκε με δύο breaks πίσω (0-3), τα οποία κατάφερε να τα πάρει πίσω στο 8o game (4-4).

Οι δύο τενίστριες αντάλλαξαν από ένα break στη συνέχεια (5-5) και από ένα hold (6-6). Έτσι, το σετ κρίθηκε στο tie-break όπου η Παρκς επικράτησε με 7-4 για να κλείσει το σετ με 7-6(4) και να πανηγυρίσει τη νίκη.