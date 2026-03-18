Τσιτσιπάς: Αναβλήθηκε η πρεμιέρα του στο Miami Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Miami Open για να λάβει μέρος στο τελευταίο τουρνουά πριν την χωμάτινη σεζόν. Βέβαια, η προσπάθεια του δεν θα ξεκινήσει την προγραμματισμένη ημέρα, καθώς η κακοκαιρία στην αμερικανική πόλη προκάλεσε αλλαγές στο πρόγραμμα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας ήταν προγραμματισμένο να κάνει παίξει περίπου στη 01:00 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη (19/3). Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει την καθυστέρηση της έναρξης του προγράμματος, με την τελευταία ενημέρωση να κάνει λόγο πως το πρώτο σερβίς θα γίνει στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν χρονικά τελευταία στο πρόγραμμα, όμως αναβλήθηκε μιας και οι διοργανωτές έδωσαν προτεραιότητα στους αγώνες του γυναικείου ταμπλό, οι οποίοι πρέπει να ολοκληρωθούν σήμερα.
Σημειώνεται πως ο 27χρονος τενίστας πρόκειται ν' αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του τον Άρθουρ Φέρι από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος προήλθε από τα προκριματικά του τουρνουά. Ο νικητής της μεταξύ τους αναμέτρησης θα βρεθεί απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.