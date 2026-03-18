Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Miami Open αναβλήθηκε, καθώς οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους διοργανωτές να κάνουν αλλαγές στο πρόγραμμα της Τετάρτης (18/3).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Miami Open για να λάβει μέρος στο τελευταίο τουρνουά πριν την χωμάτινη σεζόν. Βέβαια, η προσπάθεια του δεν θα ξεκινήσει την προγραμματισμένη ημέρα, καθώς η κακοκαιρία στην αμερικανική πόλη προκάλεσε αλλαγές στο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας ήταν προγραμματισμένο να κάνει παίξει περίπου στη 01:00 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη (19/3). Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει την καθυστέρηση της έναρξης του προγράμματος, με την τελευταία ενημέρωση να κάνει λόγο πως το πρώτο σερβίς θα γίνει στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν χρονικά τελευταία στο πρόγραμμα, όμως αναβλήθηκε μιας και οι διοργανωτές έδωσαν προτεραιότητα στους αγώνες του γυναικείου ταμπλό, οι οποίοι πρέπει να ολοκληρωθούν σήμερα.

Σημειώνεται πως ο 27χρονος τενίστας πρόκειται ν' αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του τον Άρθουρ Φέρι από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος προήλθε από τα προκριματικά του τουρνουά. Ο νικητής της μεταξύ τους αναμέτρησης θα βρεθεί απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.