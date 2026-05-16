Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά: Πού θα δείτε τα playouts της Super League
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει και την 9η αγωνιστική των playouts της Super League.
Και οι τρεις σημερινές αναμετρήσεις ξεκινούν στις 19:00, με τον Αστέρα AKTOR να υποδέχεται την Κηφισιά και το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Παράλληλα, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό live από το Nova Sports 2.
Τέλος, η ΑΕΛ Novibet θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ατρόμητο, με την αναμέτρηση να προβάλλεται στο Cosmote Sport 1.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Super League
- Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (19:00, Nova Sports prime, LIVE από το Gazzetta)
- Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός (19:00, Nova Sports 2, LIVE, από το Gazzetta)
- ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος (19:00, Cosmote Sport 1, LIVE από το Gazzetta)
