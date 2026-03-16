Ακόμη μία απόσυρση στο Miami Open προκάλεσε νέα αλλαγή στο ταμπλό, η οποία επηρέασε άμεσα τη Μαρία Σάκκαρη.

Μετά την αλλαγή της αντιπάλου στην πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη, η απόσυρση της Έμμα Ραντουκάνου από το κυρίως ταμπλό έφερε την Ελληνίδα σε seeded θέση στη διοργάνωση. Αυτό σημαίνει πως η 30χρονη θα περάσει με bye τον πρώτο γύρο του Miami Open.

H Μαρία Σάκκαρη βρισκόταν στο Νο.33 του ταμπλό, γεγονός το οποίο δεν της επέτρεπε να περάσει με bye τον πρώτο γύρο. Η απόσυρση της Βρετανίδας τενίστριας την ανέβασε στο ταμπλό στο Νο.32, πράγμα που της επέτρεψε να περάσει χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο.

Έτσι, στον δεύτερο γύρο η Ελληνίδα τενίστρια περιμένει να παίξει κόντρα στην Αλίσια Παρκς ή μία παίκτρια από τα προκριματικά. Αν καταφέρει να περάσει στον τρίτο γύρο, απέναντί της θα βρεθεί πιθανότατα κόντρα στην Κόκο Γκοφ.

Στη φάση των "16" οι επικρατέστερες τενίστριες για να παίξει απέναντί τους, εφόσον προκριθεί, είναι οι Λίντα Νόσκοβα και Ελίζ Μέρτενς, ενώ στα προημιτελικά μάλλον θα περιμένει η Αμάντα Ανισιμόβα.

Σημειώνεται πως αρχικά η Σάκκαρη είχε κληρωθεί με την Γιούλια Γκράμπχερ, αλλά μετά την απόσυρση της Αυστριακής προέκυψε η Ντάλμα Γκάλφι.