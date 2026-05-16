Οι Πίστονς αρνούνται να παραδοθούν, αφού επικράτησαν με 115-94 μέσα στο Κλίβελαντ και έστειλαν τη σειρά σε Game.

Στον προηγούμενο γύρο οι Πίστονς επέστρεψαν από το 3-1 για να κάνουν την ανατροπή και να περάσουν κόντρα στους Μάτζικ. Τα ξημερώματα του Σαββάτου έπρεπε να πάνε στο Κλίβελαντ και να μείνουν ζωντανοί στη σειρά, στέλνοντας τη σε Game 7. Και το έκαναν.

Ήταν εντυπωσιακοί και καθάρισαν τους Καβς με 115-94, φτάνοντας στο 3-3. Πλέον το Game 7 θα γίνει στο Ντιτρόιτ.

Ο Κάνινγχαμ οδήγησε την ομάδα του σαν σωστός ηγέτης και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 8 ασίστ, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσε ο Ντούρεν με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα σίγουρα θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα ο Μίτσελ με 6/20 σουτ και 18 πόντους. Πρώτος σκόρερ ο Χάρντεν με 23 πόντους, 7 ασίστ αλλά και 8 λάθη στην αναμέτρηση.