Ο Αστέρας Τρίπολης είναι στο +4 με δυο αγωνιστικές να απομένουν και εφόσον νικήσει την Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» μένει και μαθηματικά.

Οι Αρκάδες έχουν το πάνω χέρι για την υπόθεση της παραμονής. Θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους στην κατηγορία, άσχετα από τα αποτελέσματα των Πανσερραϊκού και ΑΕΛ Novibet, εφόσον νικήσουν την Κηφισιά. Ακόμα και με ήττα υπάρχει σενάριο που κρατάει άμεσα τον Αστέρα στην κατηγορία, καθώς θα σωθεί εάν ο Παναιτωλικός κάνει «διπλό» στις Σέρρες και οι Λαρισαίοι δεν νικήσουν τον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα των play Outs

Σάββατο 16 Μαΐου, 2026 (Play Outs, 9η αγωνιστική)

19.00: ASTERAS AKTOR - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" (NS PRIME)

19.00: ΑΕΛ NOVIBET - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (AEL FC ARENA CS1HD)

19.00: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS2HD)

1η αγωνιστική

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

2η αγωνιστική



ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

3η αγωνιστική

Κηφισιά- Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

4η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 2-1

5η αγωνιστική



Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαΐου



Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαΐου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 1-1

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 1-0

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 1-1

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαΐου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαΐου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, 19:00