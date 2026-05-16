Stoiximan Super League 1: Play Outs με το πάνω χέρι στον Αστέρα
Οι Αρκάδες έχουν το πάνω χέρι για την υπόθεση της παραμονής. Θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους στην κατηγορία, άσχετα από τα αποτελέσματα των Πανσερραϊκού και ΑΕΛ Novibet, εφόσον νικήσουν την Κηφισιά. Ακόμα και με ήττα υπάρχει σενάριο που κρατάει άμεσα τον Αστέρα στην κατηγορία, καθώς θα σωθεί εάν ο Παναιτωλικός κάνει «διπλό» στις Σέρρες και οι Λαρισαίοι δεν νικήσουν τον Ατρόμητο.
Το πρόγραμμα των play Outs
Σάββατο 16 Μαΐου, 2026 (Play Outs, 9η αγωνιστική)
19.00: ASTERAS AKTOR - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" (NS PRIME)
19.00: ΑΕΛ NOVIBET - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (AEL FC ARENA CS1HD)
19.00: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS2HD)
Το πρόγραμμα των Play Outs της Stoiximan Super League 1
1η αγωνιστική
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
2η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2
Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0
Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0
3η αγωνιστική
Κηφισιά- Αστέρας AKTOR 0-0
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3
4η αγωνιστική
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4
ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1
Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 2-1
5η αγωνιστική
Κυριακή 26 Απριλίου
Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0
Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 2-1
ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1
6η αγωνιστική
Σάββατο 2 Μαΐου
Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1
Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2
7η αγωνιστική
Σάββατο 9 Μαΐου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 1-1
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2
8η αγωνιστική
Τρίτη 12 Μαϊου
Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 1-0
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 1-1
9η αγωνιστική
Σάββατο 16 Μαΐου
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά, 19:00
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00
Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00
10η αγωνιστική
Πέμπτη 21 Μαΐου
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR, 19:00
