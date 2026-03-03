Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την κλήρωσή της στο Indian Wells, που μπορεί να τη φέρει αντιμέτωπη κατά σειρά με τις Γκράτεβα, Σβιόντεκ και Μούχοβα, όπως συνέβη και στην Ντόχα.

Η Μαρία Σάκκαρη μετά την πορεία της μέχρι τα ημιτελικά στο WTA 1000 στην Ντόχα, ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη και ως seeded κι από το Νο.32 μπήκε στην κλήρωση του Indian Wells, που αρχίζει την Τετάρτη (4/3) στην Καλιφόρνια.

Έτσι η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια περνά χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο κι εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Γαλλίδα, Βαρβάρα Γκράτσεβα (Νο.58) και τη 18χρονη αυστριακή Λίλι Τάγκερ.

Η Σάκκαρη, που νίκησε την Γκράτσεβα στη φάση των «16» με 7-6(3), 6-0, στην Ντόχα, αν τα καταφέρει και τώρα, στον 3ο γύρο θα έχει για πιθανή αντίπαλο την Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2), την οποία νίκησε στα προημιτελικά στην Ντόχα με 2-6, 6-4, 7-5.

Με τη σειρά της η Σβιόντεκ στον 2ο γύρο θα παίξει με τη Βρετανίδα, Φρανσέσκα Τζόουνς (Νο.93) ή με παίκτρια από τα προκριματικά.



Στον 4ο γύρο η Σάκκαρη έχει ως πιθανές αντιπάλους της Κινγουέν Τζενγκ και την Καρολίνα Μούχοβα, που απέκλεισε την Ελληνίδα παίκτρια στα ημιτελικά στην Ντόχα και στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο.

Στα προημιτελικά πιθανές αντίπαλοι είναι η Ελίνα Σβιτόλινα και η κάτοχος του τίτλου στο Indian Wells, Mίρα Αντρέεβα και στα ημιτελικά οι Έλενα Ριμπάκινα και Τζέσικα Πεγκούλα.

Να σημειώσουμε για τη Σάκκαρη ότι στην περσινή της παρουσία στο Indian Wells είχε αποκλειστεί στον 3ο γύρο από την Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό δεσπόζει η Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ από τον 1ο γύρο αρχίζει την προσπάθειά της η Πάουλα Μπαντόσα, η Ισπανίδα που έχει βρεθεί στο Νο.106 της παγκόσμιας κατάταξης, θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στη Γιούλια Πουτίντσεβα.