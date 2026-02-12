Η Μαρία Σάκκαρη είναι στα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα, επικρατώντας με μεγάλη ανατροπή της Ίγκα Σβιόντεκ με 2-6, 6-4, 7-5...

Τεράστια νίκη για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία στη Ντόχα πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Νο.1 του ταμπλό, Ίγκα Σβιόντεκ με 2-6, 6-4, 7-5 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά.

Αυτή είναι η τέταρτη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ, με την οποία σταμάτησε το σερί της Πολωνής στα μεταξύ τους ματς. Είναι το πρώτο ματς των δύο στο οποίο παίζονται τρία σετ και μπορεί να θεωρηθεί και ως ρεβάνς από την Ελληνίδα για τον περυσινό αποκλεισμό της στη φάση των "16" του ίδιου τουρνουά από την σημερινή της αντίπαλο.

Ένα σερί 5-0 games έδωσε το προβάδισμα στη Σβιόντεκ

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε να σερβίρει στην αναμέτρηση. Η Ελληνίδα τενίστρια κράτησε δύο φορές το σερβίς της (1-0 και 2-1), ωστόσο η συνέχεια ανήκε στην Ίγκα Σβιόντεκ.

Η Πολωνή, αρχικά, έφερε το σετ στα ίσα (2-2) και με πολύ καλά χτυπήματα δημιούργησε προβλήματα στην 30χρονη κάνοντας δύο breaks (5-2). Στο 8ο game η Νο.2 του κόσμου σέρβιρε για να κλείσει το σετ.

Η Σάκκαρη βρήκε μία ευκαιρία για να κάνει break, όμως, η Πολωνή ήταν πολύ σταθερή και στο πρώτο της set point έκανε το 6-2 για να πάρει προβάδισμα στον προημιτελικό.

Δεν φοβήθηκε την επιστροφή της Σβιόντεκ και ισοφάρισε στα σετ

Η έναρξη του δεύτερου σετ ήταν ιδανική για τη Μαρία Σάκκαρη. Η 30χρονη βρήκε γρήγορο break και με δύο holds πήρε διαφορά τριών game (3-0). Βέβαια, στη συνέχεια, η Ίγκα Σβιόντεκ έβγαλε αντίδραση και έφερε το σετ στα ίσα (4-4).

Η Ελληνίδα τενίστρια κράτησε το σερβίς για να βρεθεί ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ (5-4). Η Πολωνή σέρβιρε για να μείνει στο σετ, αλλά εκεί η Σάκκαρη βρήκε τριπλό set point (0-40). Έτσι ήρθε η ισοφάριση στα σετ με 6-4 και το ματς πήγε σε τρίτο και τελευταίο σετ.

Στη... μάχη τον break η Σάκκαρη άντεξε και ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή

Μπορεί το πρώτο σετ να ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να κρατούν τα σερβίς τους, ωστόσο η συνέχεια ήταν γεμάτη breaks. Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε το πρώτο... σπάσιμο στο ματς (3-1), όμως η Ίγκα Σβιόντεκ απάντησε άμεσα (3-2). Βέβαια, η Ελληνίδα τενίστρια πέτυχε ακόμη ένα διαδοχικό break (4-2), το οποίο και διατήρησε.

Η Νο.52 του κόσμου βρέθηκε να σερβίρει στο 9ο game για να κλείσει το ματς, ωστόσο η Ίγκα Σβιόντεκ βρήκε τον τρόπο να μείνει στο ματς με ένα ακόμη break (5-4). H Μαρία Σάκκαρη βρήκε Match point στο αμέσως επόμενο game, ωστόσο και πάλι είδε την αντίπαλό της να παραμένει σταθερή.

Με love game η Σάκκαρη έκανε το 6-5 και στο τελευταίο game πριν το tie-break βρήκε διπλό match point. Η Σβιόντεκ έσβησε το πρώτο, αλλά ένα λάθος της έδωσε στη Σάκκαρη το πολυπόθητο break με το οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του σετ και συνάμα τη νίκη, η οποία την έφερε στα ημιτελικά του τουρνουά.